 

“Запустили маховик на полную”. Климкин считает, что у Путина появилась новая стратегия относительно Украины

06.07.2021, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Проект закона, внесенный в Госдуму, по паспортизации украинцев на основе самоидентификации, так же как и белорусов, является частью этой стратегии. Новая стратегия нацбезопасности, где нас называют “братским народом”, тоже является частью этой стратегии. Они будут последовательно ее реализовывать”, – сказал дипломат.

На вопрос, почему Путин в последнее время активно комментирует события в Украине, Климкин ответил, что глава Кремля “сознательно это делает, и не только Путин”.

“Они запустили маховик на полную, там уже кто только не говорит. Ранее [лидера российской партии ЛДПР Владимира] Жириновского включали, теперь это [экс-помощник Путина Владислав] Сурков, [пропагандистка Маргарита] Симоньян и все остальные”, – отметил Климкин.

Он считает, что Путин, не добившись “крупной сделки” с президентом США Джо Байденом, “будет повышать давление и сейчас пытаться для внутренних процессов в России использовать “скрепу” о необходимости восстановления православной империи и славянского братства”.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Параллельно с войной на Донбассе РФ ведет и информационную войну против Украины.

2 июля 2021 года Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, среди задач которой указано “укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами”. Кроме того, прописана задача “укрепления позиций русского языка как языка международного общения”, а также “оказание поддержки соотечественникам”, проживающим за рубежом, в сохранении их “общероссийской культурной идентичности”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / Врач назвал самые распространенные виды рака в России

30.12 / Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID

08.02 / Подлодка сил самообороны Японии столкнулась с судном

03.03 / Зеленский заявил, что не верит в восстановление отношений между ЕС и РФ до деоккупации Крыма и ОРДЛО

17.07 / В Кремле обратили внимание на идею переноса «Бессмертного полка»

01.01 / Найдено объяснение привычке грызть ногти

05.07 / Обнародованы фотографии нового внедорожника Great Wall Tank 600

18.01 / СБУ передала в суд дело против завербованного ФСБ одессита. Его задержали при попытке подорвать Ровенский водоканал

26.06 / Собянин заявил о надежности электронной системы голосования

22.08 / Белорусская оппозиция не выбрала нового кандидата в президенты республики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика