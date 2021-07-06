 

“Волчица”, “Красотка-стройняшка”. Брежнева снялась в купальнике на яхте

06.07.2021, 9:32, Новости дня
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Исполнительница позировала в черном купальнике на борту яхты.

“Лето – маленькая жизнь”, – написала она.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Подписчики отреагировали на видео.

“Красотка-стройняшка”, – написала jenice_.

“Привет, волчица”, – прокомментировал ivlev1738.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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