В ВОЗ заявили, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась на “очень высоком уровне”

“Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но она произошла на очень высоком уровне”, – объяснил он.

LIVE #AskWHO with @DrMikeRyan & Dr @mvankerkhove about #COVID19 https://t.co/j3yaAthLgm

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 5, 2021

По оценке Райана, сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире “лучше, чем два-три месяца назад”. В одних странах наблюдается резкое снижение заражаемости, а в других картина противоположная. По мнению директора программы ВОЗ, это происходит из-за появления более заразных штаммов коронавируса, смягчения противоэпидемических мер и увеличения количества контактов между людьми.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала ситуацию с распространением коронавируса в мире словом “неоднозначная”. Снижение числа новых случаев инфицирования на 13% зафиксировано в Северной и Южной Америке, но на других континентах наблюдается увеличение.

“В Европе за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 28%. По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости”, – добавила она.

Контекст:

В мире по состоянию на 6 июля подтвердили более 184 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Умерло от этой болезни почти 4 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—