 

В ВОЗ заявили, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась на “очень высоком уровне”

06.07.2021, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но она произошла на очень высоком уровне”, – объяснил он.

LIVE #AskWHO with @DrMikeRyan & Dr @mvankerkhove about #COVID19 https://t.co/j3yaAthLgm

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 5, 2021

По оценке Райана, сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире “лучше, чем два-три месяца назад”. В одних странах наблюдается резкое снижение заражаемости, а в других картина противоположная. По мнению директора программы ВОЗ, это происходит из-за появления более заразных штаммов коронавируса, смягчения противоэпидемических мер и увеличения количества контактов между людьми.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала ситуацию с распространением коронавируса в мире словом “неоднозначная”. Снижение числа новых случаев инфицирования на 13% зафиксировано в Северной и Южной Америке, но на других континентах наблюдается увеличение.

“В Европе за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 28%. По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости”, – добавила она.

Контекст:

В мире по состоянию на 6 июля подтвердили более 184 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Умерло от этой болезни почти 4 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / В Нацполиции Украины рассказали об увеличении штрафов для велосипедистов и пешеходов

11.09 / Камалия заразилась коронавирусом

11.04 / В ДНР заявили о размещении военной техники ВСУ в жилых районах Донбасса

30.03 / Маркив сообщил, что его оправдательный приговор в Италии обжаловали

14.09 / Солодов победил на выборах главы Камчатки

15.09 / Переговоры Путина и Лукашенко завершились

01.08 / Организатора перевозки микроавтобусом арестовали по делу о смертельной аварии в Крыму

24.09 / Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США

30.12 / Российскую вакцину от COVID назвали «гибридным оружием» против Украины

19.05 / “Безумнейший хейт” и график работы. В Офисе президента объяснили уход Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика