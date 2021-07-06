 

«Адмирал Кузнецов» останется в Дубае до окончания переговоров по «ОПЕК+»

06.07.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов», стоящий на рейде в порту Дубая, останется там до принятия окончательного решения по сделке «ОПЕК+», сообщают в Минобороны.

В ведомстве подтвердили, что присутствие военного корабля в территориальных водах ОАЭ напрямую связано с отказом Эмиратов заключить сделку.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» останется в Дубае до окончания переговоров по «ОПЕК+»– Если шейхи не понимают доводов, согласно которым нужно сократить добычу, то мы поможем им в этом. Нет нефтевышек – нет проблемы. Пусть как следует подумают, прежде чем заявить свой решительный отказ от условий, которые предлагают Россия и Саудовская Аравия. Потому что иначе им придётся строить не только новые нефтедобывающие платформы, но и новый Дубай, – сказал командующий кораблём капитан 1-го ранга Иван Сутулый.

Ранее министр нефти ОАЭ шейх Хайреддин бин Ладен отказался от сокращения нефтедобычи, на котором настаивают Россия, Саудовская Аравия и другие члены картеля. В Эмиратах мотивируют это тем, что добыча нефти негативно сказывается на окружающей среде. Государство выражает свою приверженность принятому в конце 2020 года «зелёному курсу», в рамках которого добыча нефти на территории одного только эмирата Дубай должна возрасти на 35%. Против выступает министр нефти России Новак, которого поддерживает министр обороны Сергей Шойгу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииОдин комментарий

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Ученые обнаружили лечебные свойства у золота

15.10 / Россию вновь избрали в Совет ООН по правам человека

21.05 / Скандалы: Ани Лорак объявила цену на «харрасмент»?

21.12 / Мнение: Мой телеграм-канал

25.11 / Смертельные осложнения коронавируса вызывают два белка

02.11 / Экономист назвал два сценария для рубля после выборов президента США

17.11 / Мнение: Победа нокаутом

07.10 / Мнение: Израиль, Красное море и Баб эль-Мандеб

25.02 / Жена кума президента и большая нефть

20.08 / Почините табло!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика