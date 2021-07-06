«Адмирал Кузнецов» останется в Дубае до окончания переговоров по «ОПЕК+»

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов», стоящий на рейде в порту Дубая, останется там до принятия окончательного решения по сделке «ОПЕК+», сообщают в Минобороны.

В ведомстве подтвердили, что присутствие военного корабля в территориальных водах ОАЭ напрямую связано с отказом Эмиратов заключить сделку.

– Если шейхи не понимают доводов, согласно которым нужно сократить добычу, то мы поможем им в этом. Нет нефтевышек – нет проблемы. Пусть как следует подумают, прежде чем заявить свой решительный отказ от условий, которые предлагают Россия и Саудовская Аравия. Потому что иначе им придётся строить не только новые нефтедобывающие платформы, но и новый Дубай, – сказал командующий кораблём капитан 1-го ранга Иван Сутулый.

Ранее министр нефти ОАЭ шейх Хайреддин бин Ладен отказался от сокращения нефтедобычи, на котором настаивают Россия, Саудовская Аравия и другие члены картеля. В Эмиратах мотивируют это тем, что добыча нефти негативно сказывается на окружающей среде. Государство выражает свою приверженность принятому в конце 2020 года «зелёному курсу», в рамках которого добыча нефти на территории одного только эмирата Дубай должна возрасти на 35%. Против выступает министр нефти России Новак, которого поддерживает министр обороны Сергей Шойгу.

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