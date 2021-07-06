 

Юлия Меньшова обратилась к фанатам с просьбой после смерти отца

06.07.2021, 9:28, Разное
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Ведущая и актриса Юлия Меньшова после смерти своего знаменитого отца в социальной сети Instagram обратилась к многочисленным поклонникам. Она призвала их начать молиться за оскароносного режиссера, чтобы помочь его душе обрести покой.
Юлия Меньшова поблагодарила всех, кто в эти дни скорбит вместе с ней и всей ее большой семьей. Она заявила, что ее отец нуждается в молитвах. Если все помолятся за него, то это будет огромная помощь его душе.

Смерть Владимира Меньшова стала для дочери настоящим потрясением. Она призвала всех неравнодушных молиться за упокой режиссера. Создатель фильма «Москва слезам не верит» скончался в результате последствий коронавирусной инфекции. С COVID-19 в больнице продолжает бороться его жена Вера Алентова. О ее состоянии здоровья информация пока отсутствует.

Юлия Меньшова всегда была близка со родителем. С детства он брал ее с собой на съемочные площадки, поэтому наследница очень полюбила кинематограф. Когда Меньшова заявила о желании построить актерскую карьеру, семья поддержала этот выбор. Во всех интервью режиссер признавался, что очень гордится дочерью.

Организацией похорон занимается Юлия Меньшова. Известно, что с легендарным режиссером можно будет проститься в Доме кино 8 июля, старт гражданской панихиды намечен на 11 часов утра.

Источник: www.instagram.com



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