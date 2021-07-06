FAZ – исторический процесс — за финансовые махинации перед судом Ватикана впервые предстанет кардинал

Ватикан объявил о начале масштабного судебного разбирательства по нашумевшему делу о незаконных финансовых операциях с недвижимостью на территории Великобритании, пишет Frankfurter Allgemeine. Помимо высокопоставленного кардинала Анжело Беччу, обвиняемого в хищении при приобретении лондонского здания за счёт средств, поступивших в том числе от пожертвований, на скамье подсудимых окажутся ещё девять человек. Среди которых сотрудники Государственного секретариата и итальянские бизнесмены.



Reuters

Ватикан начнёт судебное разбирательство по делу о незаконных финансовых операциях с недвижимостью на территории Великобритании. В рамках громкого процесса впервые перед судом предстанет кардинал, пишет Frankfurter Allgemeine.

Помимо 73-летнего кардинала Анджело Беччу, в последнее время занимавшего пост префекта Конгрегации по канонизации, обвинения предъявлены ещё девяти подозреваемым. В их числе другие высокопоставленные сановники и сотрудники Государственного секретариата, итальянские бизнесмены и бывший президент Службы финансовой информации Ватикана швейцарский юрист Рене Брюльхарт. Их подозревают в растрате, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением, отмывании денег и вымогательстве. Перед судом также предстанут четыре компании, полностью или частично принадлежащие обвиняемым. По данным службы печати Святого престола, первое заседание состоится 27 июля, отмечает издание.

Речь идёт о нашумевшем деле о покупке по заведомо высокой цене недвижимости в центре Лондона в качестве инвестиции за счёт пожертвований. Его расследование длилось около двух лет. Значительная часть суммы, в общей сложности составляющей €350 миллионов евро, которые Государственный секретариат Ватикана заплатил за приобретение здания, поступила из фонда под названием «Денарий святого Петра». Пожертвования в этот фонд собираются ежегодно по всему миру 29 июня, в день Петра и Павла.

В 490-страничном обвинительном заключении прослеживается, как Государственный секретариат Ватикана с момента первой инвестиции в размере €200 миллионов в 2013 году тратил всё больше средств на оплату посредников, финансистов и консультантов. Генеральный прокурор Ватикана Джан Пьеро Милано убеждён, что ответчики, находившиеся в сговоре, изначально сокрыли огромные убытки от инвестиционной деятельности, а затем за счёт сложных альтернативных сделок похитили огромные средства из фонда.

Посредники обеспечили Государственному секретариату чрезмерную прибыль и получили миллионные комиссионные. В приобретённом лондонском здании будут построены элитные лофты для платёжеспособных покупателей. Окупятся ли вложения и можно ли частично или полностью компенсировать убытки, станет известно лишь после ремонта и продажи квартир.

Кардинал Анжело Беччу, который на момент первой инвестиции занимал ключевую должность заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам, отвергает все обвинения. Беччу заявил, что стал жертвой заговора. Он убеждён, что его невиновность будет доказана в ходе судебного разбирательства. В случае признания виновным Беччу грозит до пяти лет тюремного заключения. Бывший президент Службы финансовой информации Ватикана швейцарский юрист Рене Брюльхарт также отверг обвинения. Четверым итальянским инвестиционным советникам, состоявшим в тесном контакте с Государственным секретариатом, грозит самый длительный тюремный срок — от 9 до 17 лет.

Как отмечает издание, в результате скандала в ноябре прошлого года Папа Франциск лишил Государственный секретариат Ватикана финансового суверенитета над его собственными средствами, в том числе над «Денарием святого Петра», и передал управление всеми активами и недвижимостью Администрации церковного имущества Святого Престола. Благодаря инициированному им ужесточению уголовного законодательства Ватикана, Беччу станет первым кардиналом, дело которого будет рассматриваться не в Кассационном суде под председательством другого кардинала, а профессиональными судьями в стенах ватиканского трибунала.

Отягчающим обстоятельством является тот факт, что в сентябре прошлого года Папа Франциск не только отправил кардинала Беччу в отставку с поста префекта Конгрегации по канонизации, но и лишил всех прав и привилегий, связанных с кардинальским саном. Столь беспрецедентное лишение иммунитета равносильно заранее вынесенному приговору. Напротив, действующего государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина, который в конечном итоге несёт ответственность за дело с недвижимостью и, как говорят, был полностью проинформирован о махинациях, Франциск оградил от всех обвинений, считает издание. Он считается ближайшим доверенным лицом Папы в Ватикане, пишет Frankfurter Allgemeine.