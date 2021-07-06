 

Euronews – Литва объявила ЧП из-за рекордного притока мигрантов из Белоруссии — ЕС винит Лукашенко

06.07.2021, 9:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За последнее время из Белоруссии в Литву проникло рекордное число нелегальных мигрантов. Евросоюз усматривает в этом злой политический умысел и обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ещё весной пригрозил ослабить контроль за нелегальной миграцией в ответ на давление со стороны ЕС, передаёт Euronews.

На фоне растущей напряжённости между Евросоюзом и Белоруссией Литва объявила чрезвычайное положение из-за рекордного притока мигрантов — 160 из них проникли в балтийскую республику из соседней Белоруссии только за последние 24 часа и были задержаны пограничниками. Это самый высокий суточный показатель за последние шесть месяцев. 

А общее число задержанных с начала января достигло 1098 — что более чем в 12 раз больше, чем в предыдущем году. В Вильнюсе преполагают, что белорусские власти закрывают глаза или даже поддерживают переправку нелегалов до границы из аэропорта Минска, который принимает несколько еженедельных рейсов из Ирака и Турции. 

ВИДАС МАКАИТИС, замначальника пограничной службы Литвы: Нас беспокоит растущий день ото дня поток мигрантов. Это создаёт проблемы для государства и пограничных служб.

В Пабраде, который долгое время был основным местом размещения мигрантов в Литве, в июне был построен дополнительный палаточный городок, чтобы принять до 1000 человек. Но он быстро заполняется. Евросоюз обещает помочь Вильнюсу справиться с возросшим миграционным потоком. 

«Налицо явный пример политически мотивированных действий. Европейская комиссия и Европейский союз будут рядом с Ливтой в эти трудные времена», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщив, что на помощь литовским коллегам направлены сотрудники пограничного агентства Евросоюза Frontex. 

В конце мая белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на него со стороны Евросоюза после инцидента с самолетом Ryanair. 

Дата выхода в эфир 04 июля 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / “Та незабываемая ночь”: Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о важном событии в своей жизни

01.12 / Играет не напоказ, а в глубину — французский политолог о стратегии Путина

16.04 / Москва проинформировала посла США об ответных мерах на санкции

04.10 / В Белом доме ответили на вопрос о передаче полномочий Трампом

30.06 / Движение «Голос» сфальсифицировало информацию о нарушении на УИК №617 в Жуковском

04.04 / Голикова заявила об увеличении числа желающих привиться россиян

09.12 / Бутусов о предложении Минобороны: Министерство перестало выходить на связь

25.08 / Figaro – горящие машины и разбитые витрины — фанаты ПСЖ устроили беспорядки на Елисейских полях после поражения их команды в финале Лиги чемпионов

22.06 / В компании LG заявили о намерении монетизировать интеллектуальную собственность

26.01 / Ученые назвали забывчивость признаком эффективного ума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика