 

NBC – мир ждёт Олимпиада в «гробовой тишине» — но неясно, как это скажется на спортсменах

06.07.2021, 9:26, Новости дня
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Олимпиада в Токио, на которой не будет большого количества болельщиков притом, что последним к тому же запрещено бурно выражать свои эмоции из-за опасений распространения коронавируса, может оказаться весьма странным опытом для спортсменов, пишет NBC News. Тем не менее, как отмечает канал, хотя отсутствие поддержки и может ударить по некоторым спортсменам, другие участники соревнований могут в целом выиграть от этого, так как условия для них будут походить на обычные тренировки.


Reuters

Бывшая американская олимпийская пловчиха Тара Кирк Селл принимала участие в чемпионате мира по плаванию в 2006 году в Москве, и она помнит реакцию зрителей, когда её имя объявили прямо перед тем, как она нырнула в воду, пишет NBC News.

«Воцарилась гробовая тишина», — вспоминает Кирк Селл.

Спортсмены, которые собираются на Олимпиаду в Токио в этом году, также, вероятно, будут соревноваться в тишине, так как на фоне пандемии коронавируса организаторы игр на местах и Международный олимпийский комитет ограничили количество зрителей на соревнованиях 10 тыс. человек.

При этом аудитория будет почти целиком состоять из японцев, но даже им нельзя ни ободрять спортсменов возгласами, ни петь, ни скандировать кричалки, так как всё это способствует распространению коронавируса.

Каким образом спортсмены со всего мира отреагируют на то, что никто не будет их подбадривать с трибун, пока что неясно. Однако Кирк Селл — серебряная медалистка Афинских игр 2004 года, а ныне профессор Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, — полагает, что большинство олимпийцев психологически готовы к этой проблеме.

«Я сначала подумала, что отсутствие болельщиков для некоторых спортсменов окажется странным, но в то же время многие из них, по всей видимости, в таких условиях уже состязались, пускай и не на таком уровне, — объяснила она. — Когда я участвовала в чемпионате мира по плаванию, на него съехалось большое количество пловцов со всего мира. Но зрители в основном принадлежали к той же стране, где проводились соревнования».

Тем не менее, подобная тишина для некоторых спортсменов может стать неприятным фактором.

«В то время как неистово болеющая толпа зачастую помогает некоторым спортсменам, есть и другие атлеты, которые выступают так же хорошо или даже лучше, чем обычно, когда их ничто не отвлекает», — отметила Кирк Селл.

Профессор психологии Университета Тафтса и один из авторов книги «Так ведёт себя ваш мозг в спорте» Сэм Соммерс заявил, что в присутствии зрителей люди ведут себя совсем иначе, чем когда они остаются одни. В частности, у них учащается сердцебиение, что может помочь некоторым участникам соревнований сосредоточиться на деле, которое они отточили до автоматизма.

Тем не менее, некоторым спортсменам соревнования в Токио могут показаться очень знакомыми и, следовательно, они не будут так волноваться.

«Опыт соревнований без зрителей может не слишком сильно отличаться от их тренировок», — объяснил он.

Между тем, профессиональные баскетболисты и бейсболисты уже смогли получить представление о соревнованиях в новых условиях, когда в ходе игр в 2020 году трибуны практически пустовали.

«Это был невероятный опыт, — признал Соммерс, оговорившись, что пока что не было проведено никаких исследований о том, каким образом спортсмены реализовывают свой потенциал во время пандемии.

«Мы действительно пока что не знаем, как соревнования на этом уровне без зрителей скажутся на спортсменах, потому что данных ещё нет, — подытожил он. — Большая часть исследований была проведена несколько десятилетий назад».



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