 

NTD – швейцарские курорты надеются на европейских туристов из-за нехватки азиатских

06.07.2021, 9:26, Новости дня
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До пандемии около 70% посетителей швейцарских горнолыжных курортов были из Азии, поэтому коронавирус сильно ударил по местному туристическому сектору. Однако, как передаёт NTD, с ослаблением карантинных мер туристический поток должен восстановиться, но место азиатских любителей горных лыж должны занять уже европейцы.

На швейцарском горнолыжном курорте Юнгфрауйох тишина и спокойствие уже стали привычной атмосферой. Это место называют вершиной Европы, поскольку здесь находится самый высокий в Европе подъёмник — 3454 метра над уровнем моря.

Обычно в пик сезона канатной дорогой ежедневно пользовалось более 5500 человек. Теперь просторные кабины новой канатной дороги Eiger North Face почти пусты.

ШТЕФАН, турист: Мы подумали, что время подходящее. Я швейцарец, и я никогда не был в Юнгфрауйохе, поскольку в обычное время тут всё занято.

Представительница канатных дорог курорта говорит, что в 2019 году это место посетило более миллиона человек. В 2020 произошёл серьёзный спад.

КЭТРИН НЕГЕЛИ, представительница канатных дорог Юнгфрауйох: В прошлом году в Юнгфрауйох приехало около 360 тысяч человек. Такое число было только в 80-х годах. В этом году ожидаем примерно столько же.

До пандемии около 70% посетителей были из Азии. И в этот раз внутренние путешественники вряд ли смогут восполнить их нехватку.

МАРТИН НИДЕГГЕР, глава Switzerland Tourism: В обычный год 55% наших гостей приезжает из-за границы. Сейчас их нет. Обычно у нас больше иностранных посетителей, чем швейцарских путешественников, а это означает, что швейцарцы не смогут заполнить пробел, оставленный иностранными посетителями.

Впрочем, с ослаблением карантинных мер туристический поток должен восстановиться. Как ожидается, сначала начнут приезжать туристы из Германии, стран Бенилюкса и Франции. Затем последуют гости из Англии, Италии и Испании. Потом американцы, а за ними азиаты.

АНДРЕАС ФОН АЛЛМЕН, владелец отеля: Уровень бронирования довольно хороший. Но всё может измениться, если будет плохая погода или введут ограничения. Посмотрим.

Эксперты говорят, что на фоне коронавируса станет меньше групповых бронирований и больше индивидуальных путешественников. Но, их число, определённо, будет расти.

Дата выхода в эфир 05 июля 2021 года. 



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