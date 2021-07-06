Московская полиция поможет Таджикистану мобилизовать резервистов для войны с талибами

Столичные полицейские пообещали помощь таджикскому Минобороны в пополнении личного состава.

С 7 июля они начнут доставлять таджиков призывного возраста во временный комиссариат при посольстве Таджикистана.

Необходимость в призыве резервистов возникла у таджикских военных из-за ситуации в Афганистане. Войска НАТО покидают эту страну, поэтому боевики запрещённой в России группировки «Талибан» активно продвигаются на север. Недавно они вышли на границу с Таджикистаном и взяли её под свой контроль. Таджикское правительство решило призвать 20 тысяч резервистов, однако почти никого из них не удалось обнаружить на территории страны.

– Весь наш призывной контингент и военнослужащие запаса убыли на территорию России с целью заработка денежных средств. Это поставило под угрозу план призыва резервистов и безопасность Родины. Полиция Москвы согласилась нам помочь и мы очень ценим эту помощь, – заявил министр обороны Таджикистана генерал Шерали Мирзо.

Всем постам и автопатрулям ГУВД поставлена задача задерживать таджикских мужчин в возрасте от 18 до 45 лет и везти их в Гранатный переулок, где во дворе посольства развёрнуты палатки призывной комиссии. Ситуацию осложняет то, что при задержании резервисты делают вид, что не понимают по-русски.

– Я приказал патрульным выучить несколько фраз на таджикском языке, но пока прогресса нет. Они смеются, произнося «Вазорати мудофиаи Чумхурии Точикистон», – сказал начальник ГУВД Москвы Олег Баранов.

Выполнить план призыва резервистов в Москве планируется за 5-6 дней.

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