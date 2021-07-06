 

Московская полиция поможет Таджикистану мобилизовать резервистов для войны с талибами

06.07.2021, 12:38, Разное
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Столичные полицейские пообещали помощь таджикскому Минобороны в пополнении личного состава.

С 7 июля они начнут доставлять таджиков призывного возраста во временный комиссариат при посольстве Таджикистана.

Необходимость в призыве резервистов возникла у таджикских военных из-за ситуации в Афганистане. Войска НАТО покидают эту страну, поэтому боевики запрещённой в России группировки «Талибан» активно продвигаются на север. Недавно они вышли на границу с Таджикистаном и взяли её под свой контроль. Таджикское правительство решило призвать 20 тысяч резервистов, однако почти никого из них не удалось обнаружить на территории страны.

Московская полиция поможет Таджикистану мобилизовать резервистов– Весь наш призывной контингент и военнослужащие запаса убыли на территорию России с целью заработка денежных средств. Это поставило под угрозу план призыва резервистов и безопасность Родины. Полиция Москвы согласилась нам помочь и мы очень ценим эту помощь, – заявил министр обороны Таджикистана генерал Шерали Мирзо.

Всем постам и автопатрулям ГУВД поставлена задача задерживать таджикских мужчин в возрасте от 18 до 45 лет и везти их в Гранатный переулок, где во дворе посольства развёрнуты палатки призывной комиссии. Ситуацию осложняет то, что при задержании резервисты делают вид, что не понимают по-русски.

– Я приказал патрульным выучить несколько фраз на таджикском языке, но пока прогресса нет. Они смеются, произнося «Вазорати мудофиаи Чумхурии Точикистон», – сказал начальник ГУВД Москвы Олег Баранов.

Выполнить план призыва резервистов в Москве планируется за 5-6 дней.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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