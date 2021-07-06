Почти у 90 % беременных женщин: являются ли тошнота и рвота во время беременности защитным механизмом?

“В течение нескольких недель сам вид пищи вызывал у нее “непрекращающуюся тошноту”, и она страдала от почти непрерывной рвоты. Она была так слаба, что не могла встать с постели. Она почти ничего не ела в течение своих последних шести недель”, – пишет современный биограф Шарлотты Бронте, автора романа “Джейн Эйр”.

Хотя в свидетельстве о смерти Бронте указывалось, что у нее была чахотка (туберкулез), и несколько ее братьев и сестер умерли от туберкулеза, не было никаких признаков того, что у нее самой была эта болезнь. Вместо этого, хотя не все источники согласны, многие считают, что Бронте, недавно и счастливо вышедшая замуж, была беременна и страдала от сильнейшего токсикоза. В конечном счете она умерла всего за несколько недель до своего 39-летия. Она была замужем всего девять месяцев.

Тошнота и рвота при беременности

Тошнота и рвота часто являются первыми признаками беременности, встречающимися в 50-90 % случаев. Это симптомы, обычно называемые утренним недомоганием, хотя этот термин вводит в заблуждение, поскольку симптомы у подавляющего большинства женщин длятся весь день. Для некоторых этот термин является совершенно неправильным, потому что недомогание подразумевает какую-либо патологию, а эти симптомы возникают у здоровых женщин, которые рожают здоровых детей.

Начало токсикоза

Тошнота и рвота во время беременности обычно начинаются примерно на 6-8-й неделе, являются самоограничивающимися симптомами и уменьшаются к 20 неделям. Возможно, первое упоминание о рвоте во время беременности было найдено на египетском папирусе возрастом более 2000 лет. Ссылки появились в учебниках по акушерству в 17-м и 18-м веках. К концу 19-го века в американской медицинской литературе появились цитаты на эту тему.

Несмотря на то, насколько распространены симптомы, патогенез тошноты и рвоты во время беременности до конца не изучен. Исследования показали, что у женщин, которые испытывают эти признаки, значительно меньше шансов на выкидыш.

Защита от отравления

Некоторые исследователи предположили, что эти симптомы, а также чувствительность и отвращение, которые развиваются к определенным запахам, возникают в то время, когда эмбрион “наиболее восприимчив к нарушению”. Они представляют собой “эволюционную адаптацию”, целью которой выступает защита женщины от потенциальных инфекций пищевого происхождения или токсинов, которые могут быть опасны для развивающегося плода. Кроме того, некоторые предполагают, что беременные женщины, как правило, жаждут продуктов, которые с наименьшей вероятностью могут быть токсичными.

ХГЧ

Симптомы тошноты и рвоты имеют как генетическую, так и гормональную составляющую. Например, гормон хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), вырабатываемый плацентой и часто называемый “гормоном беременности”, начинает повышаться в течение нескольких недель после зачатия, продолжает резко повышаться на протяжении всей беременности и может способствовать появлению симптомов.

Пептидный гормон GDF15

Также важно отметить, что в течение первого триместра наблюдается значительный быстрый всплеск циркулирующих уровней пептидного гормона GDF15, фактора роста. GDF15 действует централизованно, главным образом в области постремы, т. е. в рвотном центре ствола головного мозга, для подавления приема пищи. Эти уровни остаются повышенными до родов, они могут “препятствовать” будущей женщине принимать вещества, которые могут нанести вред уязвимому плоду.

GDF15 также может выполнять потенциально адаптивную функцию, поскольку его уровни повышаются в ответ на стресс и повреждение тканей, что играет роль биомаркера при сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях. Тем не менее механизм его действия остается неясным.

Иногда тошнота и рвота продолжаются во втором триместре

Кроме того, повышенные циркулирующие уровни GDF15 наблюдаются у женщин, у которых тошнота и рвота продолжаются во втором триместре: GDF15 был причастен к развитию неукротимой рвоты во время беременности, то есть гиперемезиса беременных (HG), болезни, от которой, как полагают, страдала и умерла Шарлотта Бронте. Это тяжелое состояние трудноизлечимой рвоты связано с потенциальной заболеваемостью как беременных женщин, так и их развивающихся детей и встречается в 0,3-3 % беременностей (с более высокими показателями среди некоторых этнических групп). Это является основной причиной госпитализации в первой половине беременности.

До появления внутривенного вливания жидкости это могло привести к существенной потере веса, дисбалансу электролитов, сильному обезвоживанию и даже смерти. На сегодняшний день нет единого определения гиперемезиса беременных, и он остается “глубоко малоизученным”. Часто это “клинический диагноз исключения”.