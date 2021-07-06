Авоська и шопер. Как сделать стильную сумку своими руками

Вязаные аксессуары стали безумно популярными в 2021 году. Касается это в том числе и сумок. Тем, кто хочет выглядеть современно в нынешнем сезоне, обязательно стоит приобрести для себя модную вязаную сумочку. В тренде в этом году изделия любых моделей, формы и размера.

Авоськи

История сумок этой разновидности началась около 100 лет назад. Для плетения тогда использовали прочные хлопчатобумажные нити грубой обработки. Люди, помнящие времена СССР, отлично знают, как выглядела такая сумка. Грубые авоськи в Советском Союзе были едва ли не единственным вариантом сумки, с которой женщины ходили в магазин и на рынок за продуктами.

Конечно, такие повседневные авоськи имели достаточно неприглядный внешний вид. Но примерно в 60-х годах прошлого века на авоську обратили внимание дизайнеры высокой моды. В последнее же десятилетие такие сетчатые сумки практически не сходят с подиумов.

На модных показах в наши дни можно встретить как самые простые модели, так и роскошные, украшенные бусинами и стразами или даже жемчугом и драгоценными камнями.

Сумки-шоперы

Вязаные сумки-шоперы, как уже можно судить по их названию, предназначены в первую очередь для походов по магазинам. Такие модели обычно имеют минималистический дизайн. Также их отличительной особенностью являются крепкие ручки и строгая геометрическая форма.

Ручки у таких сумок обычно достаточно длинные. Считается, что шопер должно быть удобно носить не только в руке, но и на плече. Ведь нагруженную сумку зачастую комфортнее переносить именно так.

Сумки-тоуты

Тоут, по сути, является тем же шопером, но с более женственным и элегантным дизайном. Такие сумки обычно вяжутся из менее грубых, но также достаточно прочных материалов. Ручки у тоутов, в отличие от шопперов, всегда короткие. Единственное, сумка может дополняться длинным ремнем для носки на плече.

Форма у тоутов может быть более сложной, чем у шоперов. При этом в сумке, хотя и в небольшом количестве, могут присутствовать какие-либо украшения.

Сумки-хобо

Основной отличительной особенностью сумок-хобо является форма в виде полумесяца. Вяжутся такие сумки из очень мягкой пряжи. Визуально хобо имеют небольшие размеры, но при этом являются вместительными. Такие сумочки удобно держать как в руке, так и под мышкой.

Вязаные клатчи

Вязаные клатчи давно уже стали классикой летней моды. При этом в наше время их можно видеть не только на модных подиумах. Поскольку вязаные клатчи уже пошли в массовое производство, их легко приобрети в обычном магазине по вполне демократичной цене.

В моде в этом году как классические вязаные клатчи небольшого размера, так и гигантские. Выбирать такую сумочку в 2021 году можно любой формы и любого типа вязки. Полукруглый клатч отлично подойдет как для деловой встречи, так и для романтического свидания.

Вязаная крючком из тонких белых нитей кружевная модель будет отлично сочетаться с нарядной праздничной одеждой. К пляжному комплекту можно подобрать стильный минималистичный клатч, связанный из рафии или соломки.

Сумки геометрической формы

Тем, кто предпочитает строгий дизайн в гардеробе, в этом году можно приобрести сумку геометрической формы. В моде как круглые вязаные сумки-таблетки, так и прямоугольные классические и полукруглые. Кроме того, в большом тренде в 2021 году сумки-ведра и квадратные сумки с жестким широким дном.

Круглые и полукруглые сумки отлично сочетаются с любой женской летней одеждой. Цилиндрическая сумка-ведро больше подойдет любительнице народного стиля. Квадратную объемную сумку можно взять с собой на пляж. Очень красиво вязаные варианты таких сумок сочетаются с соломенными шляпками и солнцезащитными зонтиками. То же самое касается обычных плоских прямоугольных сумок.

Сумки больших размеров

Варианты огромных вязаных сумок на подиумах в 2021 году продемонстрировали практически все ведущие дома моды мира. Такую сумку в этом сезоне лучше подбирать в тон одежде. Также в моде большие однотонные сумки ярких расцветок.

Миниатюрные вязаные сумки

Любительницам изящного стиля в этом году можно выбрать для себя небольшую вязаную сумку-кошелек. Очень модными в 2021 году будут такие сумочки с золотыми и серебряными фермуарами. Также в тренде сумки-кошельки, связанные из шелковых нитей или из нитей с нанизанными на них бусинами. Трендом сезона являются также совсем маленькие вязаные сумочки-брелки. Такие сумочки прикрепляют к более крупным сумкам для дополнения их дизайна.

Вяжем сумку-клатч самостоятельно

Конечно, модную сумку практически любой формы и размера можно связать для себя и своими рукми. Самым простым вариантом сумки, которую можно сделать самостоятельно, при этом является клатч. Ниже на фото вы можете видеть схему вязки одной из таких моделей крючком.

Такая сумочка может отлично подойти как к летней одежде, так и к вечернему платью или строгому костюму. В первом случае ее нужно вязать из яркой солнечной пряжи. Во втором стоит использовать классические черный и белый цвета или же приглушенные тона.

Узор из пышных столбиков придаст полотну объем и фактуру. Сумочка будет и сама по себе неплохо держать форму. Но клатч все же обязательно стоит дополнить подкладочной тканью. Иначе в процессе носки сумочка все же может деформироваться.