 

Россиянам дали совет по вакцинации от гриппа

06.07.2021, 8:58, Новости дня
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Прививку от гриппа лучше всего делать в октябре или ноябре, сообщила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Елена Бурцева.

Бурцева заявила, что «прививаться от коронавируса нужно пораньше, так как это не зависит от сезона и времени, а от гриппа хорошо бы поставить вакцину в октябре-ноябре», однако «можно одновременно вводить обе вакцины или с интервалами, допустим, две недели и более», передает Ura.ru.

По словам доктора наук, единовременное введение двух вакцин не должно нанести вред организму.

«Есть опыты применения вакцин одновременно, просто их ставят в разные части тела. Например, детям одновременно вводят трехкомпонентный препарат от кори, краснухи и коклюша. Есть такая вакцина, как говорится, в одном флаконе», – добавила она.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что в 2020 году коронавирус вытеснил грипп и не исключено, что это все может повториться.

«Это такая биологическая конкуренция. Если коронавирус не снизит свою активность, может быть, и в этом году так же будет», – отметила она.

Ранее вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V»: она не воздействует на ДНК человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, поскольку у него отсутствует часть генома.

Напомним, вакцинация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. Еще в августе прошлого Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в РФ созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт».



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