Мишустин поручил сформировать спецкомиссию по исчезновению Ан-26 на Камчатке

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, информирует Росавиация.

«По поручению председателя правительства РФ Мишустина для выяснения обстоятельств события сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме того, МЧС открыло телефон горячей линии. «При администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону 8-415-33-14-52. Телефон доверия Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю – 8-415-230-10-99», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава камчатского поселка Палана Ольга Махирева.

По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости.