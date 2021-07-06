Льготную ипотечную ставку предложили дифференцировать

Президиум Совета законодателей, в состав которого входят главы заксобраний российских регионов, сенаторы и депутаты обсудят ситуацию с ценами на жилье. Они могут рассмотреть вопрос о введении дифференцированной льготной ставки, сообщили СМИ.

«Участники обсудят вопросы ценообразования на рынке жилья в условиях реализации программ льготного ипотечного кредитования», – передает канал «360» сообщение Совета Федерации.

Во время заседания сенатор Сергея Рябухин предложит палатам субъектов РФ применять дифференцированную ипотечную льготную ставку, которая будет зависеть от конкретного региона.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования, но одновременно привело и к росту цен на жилье. В начале июня Путин предложил продлить программу на один год – до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 млн рублей.

Напомним, 30 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что льготная ипотека под 6,5% сыграла положительную роль, несмотря на рост цен на жилье.