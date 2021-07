6 июля: Международный день поцелуев, день рождения Далай-ламы XIV, Сталлоне, Буша-младшего

В православной традиции сегодня именины у Агриппины, Антона, Артемия (Артема), Германа, Федора, Святослава и Кузьмы. В католической – именины у Доминики, Люции, Терезы.

Этот день в истории:

в 1687 году Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне свои ставшие знаменитыми “Математические начала натуральной философии”, в которых были изложены его основные открытия в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе теория всемирного тяготения.

в 1785-м доллар стал национальной валютой США.

в 1928-м в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

в 1954-м американский певец Элвис Пресли записал первую пластинку.

в 1964-м выход фильма группы The Beatles “Вечер трудного дня”. Фильм занял второе место по кассовым сборам в Великобритании, а также завоевал (впервые в истории британского музыкального кино) две номинации на кинопремию “Оскар”.

в 1973-м английская группа Queen выпустила свой первый сингл Keep Yourself Alive.

В этот день родились:

в 1887-м – Марк Шагал, российский и французский художник, один из самых ярчайших представителей художественного авангарда XX века.

в 1897-м – Анатолий Мариенгоф, русский поэт, драматург, прозаик и мемуарист, один из родоначальников имажинизма.

в 1907-м – Фрида Кало, мексиканская художница.

в 1921-м – Нэнси Рейган, американская актриса, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана.

в 1935-м – XIV далай-лама Тензин Гьяцо, духовный лидер буддистов, лауреат Нобелевской премии мира.

в 1938 – Олег Базилевич, советский и украинский футболист и тренер, нападающий киевского “Динамо”. в 1960-м

в 1943-м – Тамара Синявская, оперная певица (меццо-сопрано), педагог, супруга Муслима Магомаева.

в 1946-м – Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001–2009), сын 41-го президента США Джорджа Буша.

в 1946-м – Сильвестр Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.

в 1975-м – 50 Cent (Кертис Джексон), американский рэп-исполнитель, актер, писатель, продюсер.

в 1980-м ­–­ Ева Грин, французская актриса кино, театра и телевидения, модель.

В этот день умерли:

в 1893-м – Ги де Мопассан, французский писатель, 42 года.

в 1962-м – Уильям Фолкнер, американский писатель, лауреат Нобелевской премии, 64 года.

в 1971-м ­– Луи Армстронг, американский джазовый музыкант, лидер джаз-бэндов, композитор, 69 лет.

в 2008-м – Нонна Мордюкова, киноактриса, 82 года.

в 2009-м ­– Василий Аксенов, русский писатель, 76 лет.

в 2019-м – Жуан Жилберту, бразильский музыкант, один из основоположников музыкального стиля босса-нова, 88 лет.

в 2020-м – Эннио Морриконе, итальянский композитор, аранжировщик и дирижер, 91 год.

—