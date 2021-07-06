В Украине за сутки COVID-вакцину получили 73 тыс. человек

Первую дозу получили 25 552 человека, полностью иммунизированы – 47 682 человека.

По данным Минздрава, прививки в понедельник делали 481 мобильная бригада, 1128 пунктов и семь центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 100 540 человек, из них получили первую дозу – 2 100 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 898 076 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в Украине сделали 2 998 614 прививок.

Больше всего за сутки сделали прививок препаратом Comirnaty от компаний BioNTech/Pfizer – 30 020. Вакцину CoronaVac получили 29 392 человек, AstraZeneca – 13 822.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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