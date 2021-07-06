Американский сенатор приехал в СССР и лично увидел две «летающие тарелки»

Эта любопытная история практически неизвестна в России, но регулярно встречается на американских уфологических сайтах.

С 1947 года, когда пилот Кеннет Арнольд сообщил о наблюдении девяти "летающих блюдец", американцы были на самом высоком уровне обеспокоены волнами наблюдений НЛО.

Многие американские политики были озабочены этим явлением, правда в основном из-за того, что подозревали в НЛО передовые летательные аппараты из "враждебных" стран, вроде СССР.

Сенатор от штата Джорджия Ричард Б. Рассел был достаточно известной фигурой в политике США в 1950-х и 1960-х годах. Он был членом Демократической партии и занимал пост председателя Комитета по вооруженным силам во время двух крупных войн, которые вели США, с 1951 по 1953 год и с 1955 по 1969 год.

За время своей службы он увеличил оборонный бюджет почти до 1 миллиарда долларов, что сделало его важный активом в правительстве США. Так что можно смело сказать, что он был очень надежным человеком, слова которого имели большое значение.

В 1955 году Рассел отправился в большой тур по Европе, а заодно заехал и в СССР. Да, каким-то образом этого американского политика пустили с визитом на советскую территорию, и более того, разрешили проехать по Закавказью на поезде.

В поездке Рассела сопровождал его помощник – подполковник У. Хэтуэуй и переводчик Рубен Эфрон. 4 октября 1955 года все трое находились на неуказанном участке Закавказья в вагоне пассажирского поезда. Было около 7 часов вечера и уже достаточно темно, однако когда Рассел в какой-то момент взглянул на окно, он тут же без проблем разглядел снаружи нечто вроде огромного летающего диска.

Этот объект медленно поднимался от земли вверх в небо и внизу диска Рассел видел яркие огни. Поднявшись на высоту примерно 2 км, диск внезапно резко набрал скорость и помчался на север, мгновенно обогнав едущий поезд.

Пока диск поднимался, Рассел успел позвать Хэтэуэя и Эфрона и хотя второй пропустил это, первый успел увидеть улетающий диск. А через минуту уже все трое увидели второй НЛО – точную копию первого. Он точно также поднялся вверх и с большой скоростью устремился вслед за первым диском.

Когда второй диск скрылся, советские проводницы внезапно начали закрывать окна в вагонах и приказали американцам не смотреть наружу.

С большим нетерпением Рассел и его помощники дождались момента, когда они покинут основную часть СССР и окажутся как можно дальше от Москвы, в Праге (Чехословакия). Там они тут же пошли в американское посольство и рассказали обо всем, что видели.

Более 30 лет этот инцидент хранился в полной секретности до 1985 года, когда в соответствии с законом о свободе информации (FOIA) были затребованы документы ЦРУ, ФБР и ВВС США и раскрыты шокирующие подробности этого дела.

Одним из тех людей, благодаря которым эта история появилась в прессе, был доктор Брюс Маккаби – руководитель Фонда исследований НЛО (FUFOR). Маккаби назвал этот инцидент крупным прорывом, подтвердившим существование НЛО.

"Эти подлинные секретные документы имеют большое значение, потому что они впервые показывают, что один из самых влиятельных сенаторов США стал свидетелем НЛО и сообщил о нем", – рассказывал Маккаби.

Согласно рассекреченному отчету, лейтенант Хэтэуэй так прокомментировал инцидент:

"Я сомневаюсь, что вы поверите в это, но мы все это видели. Сенатор Рассел был первым, кто увидел этот летающий диск, про который нам годами говорили, что такого не существует, но все мы это видели".

"Один диск поднимался почти вертикально, с относительно медленной скоростью, его внешняя поверхность медленно вращалась вправо, до высоты около 6000 футов, где его скорость затем резко увеличивалась по мере того, как он направлялся на север.

Примерно через минуту был замечен второй летающий диск, выполняющий те же действия. Зона взлета находилась примерно в 1-2 милях к югу от железнодорожной линии", – сообщал Хэтэуэй.

Интересно, что Эфрон добавил, что НЛО летели без шума, и не было никаких признаков выхлопных газов.

Этот инцидент, вероятно, шокировал ЦРУ и другую американскую разведку и снова "оживил" теории о том, что за технологией НЛО стояли русские.

Проведя интервью с сенатором Расселом и его группой, ЦРУ пришло к выводу, что их история все-таки не поддерживает теорию о том, что Советы разработали НЛО в форме блюдца. Герберт Сковилл-младший, заместитель директора OSI, писал, что объекты, которые наблюдала троица, вероятно, были обычными реактивными самолетами.

Уилтон Э. Лексоу, глава отдела прикладных наук ЦРУ, также был настроен скептически. Он задавался вопросом, почему Советы продолжали разрабатывать самолеты обычного типа, если у них была настоящая передовая "летающая тарелка".

Следует отметить, что существующий в те годы проект по изучению НЛО "Синяя книга" (Blue Book) так и не получил никакой информации по этому делу. Это показывает, насколько деликатным было это дело для правительства США, вероятно, из-за Холодной войны.

Это было время, когда спецслужбы США с особым вниманием наблюдали за советскими самолетами. И, в основном, их единственным нормальным источником наблюдения за русской техникой в то время были парады в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. И они так и не смогли никогда обнаружить ничего из того, что увидел и описал сенатор Рассел.