 

“Будем отвечать жестко”: Лавров пригрозил США расплатой за враждебные действия

06.07.2021, 8:28, Разное
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал жесткий и решительный ответ на враждебные действия США. Об этом он рассказал в интервью одному из индонезийских изданий.

Таким образом глава МИД прокомментировал недружелюбное поведение заокеанских партнёров после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. По словам Лаврова, после плодотворного диалога сторон в Швейцарии Соединённые Штаты по какой-то причине начали ещё сильнее критиковать Россию, выдвигать ей требования и угрожать усилением давления.

Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки говорить с Москвой на языке силы обречены на провал. Он напомнил слова Путина, который заявил о невозможности ведения диалога без взаимного учёта интересов и равенства позиций, пишет Life.ru.

Тем не менее, руководитель российского дипведомства положительно оценил итоги саммита в Женеве. Министр отметил, что России и США удалось сделать шаг к восстановлению нормальных отношений и обсудить множество острых для обеих сторон проблем. Среди них – контроль над вооружениями, региональные конфликты и другие вопросы двусторонней повестки. По мнению главы МИД, тогда казалось, что представители Москвы и Вашингтона показали своё желание прийти к взаимопониманию.



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