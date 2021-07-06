 

В пирамиде Хеопса спрятан внеземной артефакт, утверждает известный уфолог

06.07.2021, 8:28, Разное
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Директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров считает, что Египетское министерство по делам древностей и спецслужбы США не позволят миру узнать правду о находках в пирамиде Хеопса.

Дело в том, что ранее международная команда ученых сообщила о своих намерениях исследовать известное древнее строение при помощи голографических подповерхностных радиолокаторов.

В пирамиде Хеопса спрятан внеземной артефактВ связи с этим российский эксперт считает, что если радарная техника, которую собираются применить ученые, позволит просканировать стены на большую глубину, хотя бы метров на 15-20, то их взорам откроется коридор, о котором упоминается в древних письменах как дорога Гора, ведущая к Осирису.

Уфолог рассказал, что новое исследовательское оборудование, скорее всего, позволит обнаружить этот коридор в пирамиде Хеопса. По его мнению, это будет настоящая археологическая сенсация, которая резко расширит современные знания человечества.

Выглядит этот коридор как спираль, закручивающаяся против часовой стрелки и тянущаяся до самой верхушки пирамиды. Загадочный коридор в итоге приведет к маленькой комнате, внутри которого расположено техногенное устройство инопланетного происхождения, сообщает уфолог.

Однако, несмотря на этот факт, уфолог не уверен, что мировая общественность что-либо узнает о данной находке. По его мнению, египетские власти вряд ли пожелают обнародовать столь сенсационную информацию. Особенно, если учесть, что это египетское министерство курируется разведкой США. В крайнем случае мы получим лишь ограниченную информацию о данной находке, сообщил Уваров.



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