Длинные юбки и еще 9 самых горячих модных тенденций этого лета

Летом 2021 года в моде несколько стильных предметов гардероба, обуви и аксессуаров, именно поэтому каждая девушка с легкостью может выбрать для себя именно то, что ей понравится больше всего и подойдет по стилю. Среди всего многообразия в тренде будут тенденции, которые были актуальными в 90-х годах прошлого века.

Одежда и аксессуары 90-х годов снова возвращаются на модные подиумы. Вот несколько интересных и модных трендов, которые делают образ более интересным и притягательным.

Юбка-миди (главное фото)

В гардеробе каждой модной и стильной девушки в 2021 году обязательно должна быть юбка-миди. Такой наряд вполне уместен как на работе, так и на вечеринке друзей. Также эта юбка идеально подходит для повседневной носки. Многое зависит от того, с каким именно верхом и обувью сочетать наряд.

Аксессуары для волос

Основным правилом лета 2021 года является то, что все аксессуары для волос должны быть достаточно большими и максимально заметными. Прическу обязательно нужно дополнить различными вариантами украшений. Актуальным будет абсолютно все, от стильных шарфиков до шпилек.

Футболки с принтами

В 90-е годы пользовались большой популярностью модные и стильные футболки с нанесенными на них аппликациями. Эти модели сейчас снова оказались в центре внимания.

Сандалии на высоких каблуках

Эта обувь не только очень удобная, но и красиво смотрится на ногах. Летом в таких сандалиях совершенно не жарко. Благодаря огромному разнообразию различных моделей, можно подобрать эффектный и стильный вариант и цвет к любой одежде.

Шорты-бермуды

Этим летом пришло время наконец-то забыть об ультракоротких шортах. В этом сезоне на самом пике популярности находятся бермуды. Более широкие и удобные модели шорт являются просто отличным выбором для всех настоящих модниц, которые ценят удобство.

Укороченные топы

Футболки и топы красивого ассиметричного покроя сейчас пользуются очень большой популярностью и помогают сделать образ более притягательным, эффектным и стильным. Укороченные топы и брюки с завышенной талией является наиболее интересной и выигрышной комбинаций.

Плетеная сумка

Раньше такие аксессуары были уместными исключительно только во время отдыха на пляже. Однако в последнее время плетеные сумки превратились в один из самых любимых и популярных аксессуаров. Они отлично подходят для повседневной носки и хорошо сочетаются с различными офисными нарядами.

Белый цвет

Платья свободного покроя, а также джинсы белого цвета являются обязательными предметами в летнем гардеробе каждой стильной и модной девушки. Этот цвет подходит большинству женщин, поэтому стоит иметь хотя бы одну такую вещь. К тому же белый цвет прекрасно освежает в жаркий день.

Джинсы с высокой посадкой

Джинсы, которые пользовались большой популярностью в 90-х годах, снова возвращаются в моду, и сейчас они в центре внимания. Этот эффектный ретро-стиль подходит практически к любому образу и позволяет создавать невероятное количество различных ярких и стильных комбинаций.

Цветочные принты

Стиль бохо снова пользуется большой популярностью в 2021 году. Это лето просто невозможно представить без платья с красивым цветочным принтом. Модными будут любые оттенки, и нет совершенно никаких ограничений относительно длины платьев.