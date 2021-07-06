“Могут помочь только молитвы”: певицу МакSим посетил священник Лука

У певицы МакSим непростая судьба: тяжелый брак, измена любимого человека, творческие кризисы… Но Марина вновь и вновь возрождалась, словно птица Феникс из пепла: записывала новые песни, давала концерты и наконец-то открыла свою школу искусств. Сейчас певица находится в коме, но поклонники надеются, что МакSим также преодолеет и это испытание, уготованное ей судьбой.

Долгожданные таинства

В середине июня, сразу после своего дня рождения, МакSим попала в столичную больницу с пневмонией. Состояние Марины Максимовой (настоящее имя певицы) начало стремительно ухудшаться, ее вынужденно ввели в медикаментозную кому. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Сейчас Марина подключена к аппарату ЭКМО, который помогает насыщать ее легкие кислородом. ЭКМО используется только в самых тяжелых случаях течения болезни: поражение легких в случае Марины Максимовой составляет 80 %. В ноябре 2020 года МакSим была героиней передачи “Судьба человека”, в которой рассказала, что ее уже много лет отказываются причащать священники, так как она “не покаялась в одном грехе”. Что именно подразумевается под этой фразой, осталось загадкой. И вот сейчас, пока певица находится в больнице, причастие и соборование, которых так долго ждала МакSим, наконец состоялись.

Прогнозы делать рано

Игумен Лука Степанов, проводивший таинства, дал комментарий о том, что Марина на мгновение пришла в себя именно в минуты причастия, осознавая, что именно происходит. Директор певицы Маргарита Соколова назвала произошедшее настоящим чудом и призвала поклонников молиться за здоровье МакSим.

Но, по мнению Соколовой, прогнозы о полном выздоровлении делать пока рано, так как состояние Марины Максимовой остается тяжелым. Активно циркулирующие в прессе слухи о том, что у певицы помимо пневмонии выявлено тяжелое поражение печени, не подтвердились.