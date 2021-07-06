Названы самые популярные соцсети в России

Наиболее популярными в РФ социальными сетями являются «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%) и YouTube (34%), следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В сообщении Центра говорится, что «наиболее популярные в РФ социальные сети: «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), «Одноклассники» (32%), TikTok (17%). Не пользуются социальными сетями 16% наших сограждан», передает РИА «Новости».

Также пользователей спросили о том, в какой из соцсетей чаще всего можно столкнуться с оскорблениями и агрессивным поведением: «лидером» рейтинга стала «ВКонтакте» (22%), за ней следуют Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассники» (8%).

При этом 8% ответили, что не встречали подобного поведения в соцсетях, а 5% считают, что агрессивное поведение одинаково распространено на всех подобных площадках.

Среди респондентов 42% считают, что за последние пять лет в отечественном сегменте Сети выросло число оскорбительных постов и комментариев. Еще 27% полагают, что их число не изменилось, а 9% ответили, что их стало меньше.

Чаще всего российские интернет-пользователи сталкивались со следующими проявлениями травли в Сети: 10% получали в свой адрес грубые комментарии (49% встречали подобное по отношению к другим людям), 7% страдали от троллинга и злых насмешек в свой адрес (39% знают о таких случаях), 6% получали оскорбления из-за пола, возраста или взглядов (34% встречали подобное в адрес других людей), в отношении 5% распространялись оскорбительные слухи (31% были свидетелями подобных ситуаций), 3% получали угрозы насилия в свой адрес (21% видели подобное по отношению к другим людям), 2% были жертвой публикации приватной информации, интимных фотографий или видео (21% знают такие случаи), об 1% публиковались обидные фотографии или видео (26% видели подобное по отношению к другим людям).

Также россияне рассказали о способах борьбы с обидчиками: почти половина пользователей (49%) полагают, что лучший способ защититься от оскорблений и агрессивного поведения – блокировка обидчика и удаление его из контактов, 23% считают, что нужно обратиться в поддержку интернет-ресурсов, 22% предлагают игнорировать оскорбления, 19% считают, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, а 7% – перестать на время пользоваться социальными сетями.

В ходе опроса выяснилось, что «подавляющее большинство россиян (84%) пользуются интернетом, при этом 72% пользуются им ежедневно, а треть (34%) проводят в сети более четырех часов в день». Не пользуются интернетом 16% россиян.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 июня. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Верховный суд РФ определил размер штрафов за оскорбления в мессенджерах и соцсетях.