Гран-при Австралии «Формулы-1» отменили из-за коронавируса

Этап чемпионата «Формулы-1» сезона 2021 года не состоится в Австралии из-за ограничений и логистических проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщили организаторы соревнований.

Гран-при Австралии должен был состояться 18-21 ноября в Мельбурне, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник матч за Суперкубок РФ по футболу в Калининграде решили проводить при 70% заполняемости.