Гран-при Австралии «Формулы-1» отменили из-за коронавируса
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Этап чемпионата «Формулы-1» сезона 2021 года не состоится в Австралии из-за ограничений и логистических проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщили организаторы соревнований.
Гран-при Австралии должен был состояться 18-21 ноября в Мельбурне, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник матч за Суперкубок РФ по футболу в Калининграде решили проводить при 70% заполняемости.
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