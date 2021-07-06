 

Гран-при Австралии «Формулы-1» отменили из-за коронавируса

06.07.2021, 8:04, Новости дня
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Этап чемпионата «Формулы-1» сезона 2021 года не состоится в Австралии из-за ограничений и логистических проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщили организаторы соревнований.

Гран-при Австралии должен был состояться 18-21 ноября в Мельбурне, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник матч за Суперкубок РФ по футболу в Калининграде решили проводить при 70% заполняемости.



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