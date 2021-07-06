 

После потери связи с пассажирским Ан-26 на Камчатке возбуждено дело

06.07.2021, 8:04, Новости дня
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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после потери связи с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», – сказали в управлении, передает ТАСС.

Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи. По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На борту находились 29 человек, идут поиски. 



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