 

В СНБО никто не голосовал против санкций в отношении Фукса и Фирташа – Данилов

06.07.2021, 7:44, Новости дня
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Он пояснил, что в состав Совета нацбезопасности и обороны входят 23 человека и между его членами иногда возникают дискуссии, продиктованные политическими взглядами.

“Например, я могу сказать, что когда было голосование по Фирташу, Фуксу, у нас никто не проголосовал против. И, кстати, никто не воздержался”, – отметил он.

Данилов также подчеркнул, что листы голосования являются документами, которые длительное время хранятся, и со временем можно будет увидеть, кто как голосовал. Вместе с тем он опроверг утверждение о том, что санкции могут вводиться только за террористическую деятельность.

При этом ряд СМИ, в том числе “Факты”, ссылаясь на политического эксперта Евгения Хурсина, писали, что за санкции против бизнесменов якобы не голосовали глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Контекст:

СНБО решил ввести санкции против Фукса и Фирташа 18 июня. Данилов заявил, что Фирташ участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России.

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии “Forbes Украина”, бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. Адвокат Фирташа заявил, что тот “категорически отрицает обвинения СНБО”.

Фукс родился в Харькове, долгое время прожил в России, где и заработал свой капитал. Был другом мэра Харькова Геннадия Кернеса. “Forbes Украина” оценивает состояние Фукса в $165 млн, он занимает 67-е место среди 100 богатейших украинцев. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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