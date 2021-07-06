 

На Донбассе 5 июля боевики девять раз нарушали тишину. Есть погибший и раненые

06.07.2021, 7:44, Новости дня
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У Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 боевики дважды вели обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески украинские позиции обстреливали из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Чермалыка российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций по противотанковому ракетному комплексу, а неподалеку от Новозвановки – из гранатометов различных систем.

У Новотошковского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Их доставили в лечебное учреждение.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7.00 6 июля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/946534022848380/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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