Biznes Alert – в Польше сомневаются в готовности Киева поддержать санкции ЕС против Минска

По мнению польских экспертов, присоединение Украины к новым секторальным санкциям против Белоруссии, которые планирует вводить Евросоюз после инцидента с самолётом, выглядит маловероятным. Введение ограничительных мер в отношении Минска может в конечном итоге обойтись Украине очень дорого, поэтому Киев опасается вероятных негативных последствий в сфере безопасности, поясняют аналитики.



Reuters

Киев обычно старается скоординировать с Брюсселем свои действия в отношении белорусских властей, однако в отношении новых секторальных санкций, которые готовится ввести Евросоюз, ситуация обстоит несколько иначе, считает эксперт Польского института международных отношений (PISM) Мачей Заневич. На Украине разворачиваются споры вокруг новых европейских санкций, которые могут представлять опасность и для украинской экономики, заявил эксперт в интервью польскому изданию Biznes Alert.

Когда Евросоюз предпринял первые шаги в связи с инцидентом вокруг самолёта Ryanair, Киев тоже довольно быстро отреагировал и закрыл свой воздушное пространство для белорусских авиалиний, а также приостановил авиарейсы в Белоруссию. Экономические потери при этом ещё можно было считать «терпимыми» для Украины, пояснил Заневич.

Однако ситуация с новыми санкциями, которые готовится ввести Евросоюз, выглядит уже несколько иначе, подчеркнул польский эксперт. Дело в том, что даже несмотря на сложную политическую ситуацию, Белоруссия всё ещё остаётся для Украины важным экономическим партнёром — и дело здесь не только в общих объёмах товарооборота, который составил в прошлом году почти $4,5 млрд, а в его структуре, отмечается в статье.

Украина сейчас импортирует из Белоруссии в основном топливо и нефтепродукты (на общую сумму около $1,5 млрд), а также удобрения. Из Белоруссии поступает примерно половина всех закупаемых украинцами нефтепродуктов и 90% калиевых удобрений, сообщается в статье. Однако самое важное — это бензин и дизельное топливо: в этой сфере доля белорусской продукции на украинском рынке составляет 40% и 30% соответственно, пишет Biznes Alert.

Конечно, теоретически Украина могла бы начать закупать это всё и в других странах. Но ради этого сначала понадобится полностью реорганизовать все логистические процессы, предупреждает польский эксперт. «Украине пришлось бы использовать порты на юге, но их мощности ограничены. Это повлечёт за собой рост цен, а, возможно, даже перебои в поставках. Так что в настоящий момент, вводя санкции, связанные с поставкой топлива, Украина навредила бы сама себе», — уверен Заневич.

По его словам, аналогично выглядит ситуация и в сфере поставок удобрений или битума, который необходим для строительства асфальтовых дорог. В этих вопросах украинцы сейчас тоже сильно зависит от Белоруссии, а найти новый источник поставок довольно сложно, поясняет аналитик: «Введение эмбарго на белорусский битум привело бы к ограничениям в сфере дорожного строительства, которое сейчас выступает важным элементом украинской антикризисной политики: пришлось бы сократить масштабную программу по ремонту дорог, а вместо асфальтового в некоторых местах использовать бетонное покрытие».

Учитывая все эти аспекты, присоединение Украины к секторальным санкциям ЕС можно считать маловероятным, прогнозирует Заневич: «Введение ограничительных мер в отношении Белоруссии запустит цепочку событий, которые обойдутся Украине очень дорого». И хотя представители СМИ уже задавали Совету национальной безопасности и обороны Украины вопросы о том, собирается ли Киев прибегнуть к санкциям, чёткого ответа пока не было, напоминает Biznes Alert.

«Ответа пока нет, но я бы рискнул предположить, что вероятность введения мер, связанных с поставками нефтепродуктов, невелика», — делает вывод польский эксперт. По его мнению, об этом свидетельствуют и озвученные ранее опасения о том, что новые санкции усугубят экономический кризис в Белоруссии и тем самым «подтолкнут Лукашенко в объятия Путина».

Киев всерьёз опасается, что усиление российского влияния в Белоруссии негативно отразится на безопасности Украины, подчёркивается в статье. В то же время, на протяжении многих лет Украина поддерживала торговлю с Белоруссией, чтобы стимулировать диверсифицикацию белорусской экономики, поясняет Заневич: «Связи между этими странами, даже в сфере оборонной промышленности, очень важны, поэтому нынешняя ситуация выглядит для Киева неудобной», — заключил аналитик в интервью Biznes Alert.