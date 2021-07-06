Newsweek – из-за приближающегося урагана в Майами снесли уцелевшую часть обрушившегося дома

В Майами совершён контролируемый подрыв части жилого дома, уцелевшей после обрушения, пишет Newsweek. Власти пошли на такой шаг, чтобы обеспечить спасателям доступ к ранее заблокированным местам, а также не допустить обрушения здания из-за урагана «Эльза». Работы по поиску выживших вскоре возобновят.



Reuters

Американские власти совершили контролируемый подрыв уцелевшей части жилого дома, обрушившегося в Майами, пишет Newsweek. Сделали они это с целью обеспечить спасателям доступ к ранее заблокированным местам, чтобы те могли продолжить поиски выживших. Также они опасались, что к обрушению уцелевшей части здания может привести тропический шторм «Эльза».

На видеозаписи контролируемого взрыва видно, как строение падает за пару секунд, после чего в небо поднимаются огромные клубы пыли. Жителей соседних домов попросили не покидать квартиры и закрыть окна. В ближайшие дни спасательные работы продолжатся. На данный момент выживших обнаружить так и не удалось. Получилось достать 24 тела. 121 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

«Складывается такое впечатление, что приближающийся шторм стал неприятностью, оказавшейся благом, так как именно из-за него началось обсуждение сноса, — пояснил мэр Серфсайда Чарльз Буркетт. — Мы хотим убедиться в том, что мы контролируемые обрушение здания, а не ураган, так что, я думаю, всё это в целом закончилось хорошо».