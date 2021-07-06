 

Яркий и сочный или сдержанный нюд: выбираем дизайн педикюра на лето

06.07.2021, 7:16, Разное
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Лето – отличное время года, когда можно продемонстрировать не только свой маникюр во всей красе, но и педикюр. Так как в летнее время мы носим открытую обувь, очень важно, чтобы ноги были ухоженными, а ногти – красиво оформленными.

Выбирая дизайн педикюра, нужно помнить о том, что он должен красиво дополнять образ и делать его более притягательным и стильным. Вот несколько интересных и стильных вариантов.

Основные тренды для лета 2021 года

Основными правилами красивого педикюра являются индивидуальность и простота, а также креативный дизайн.

На ногтях должно присутствовать максимум пять желаемых оттенков. Самым популярным является красный цвет и всевозможные его оттенки. Он яркий, индивидуальный и привлекает к себе внимание.

Еще одним популярным цветом является синий. Он напоминает о летнем отдыхе. Красиво смотрится желтый. Этот яркий оттенок в педикюре отлично подходит открытой и эффектной девушке. Оригинально смотрится сочетание мятного и красного цветов. Такой дизайн привлекает к себе внимание. Всегда в моде остаются классические черный и белый.

Все эти цвета можно использовать для создания различных видов педикюра.

Стиль нюд

Это самый простой и универсальный педикюр. Нежные пастельные тона красиво сочетаются с совершенно любой одеждой и обувью и хорошо подойдут к любой ситуации.

Самым популярным цветом является кофе с молоком, который подойдет практически каждой девушке, независимо от оттенка кожи. Также красиво смотрятся нежные оттенки розового, цвет слоновой кости.

Французский педикюр

Френч по-прежнему остается в моде и пользуется большой популярностью у модных и стильных девушек.

Однако сейчас можно выбрать множество достаточно интересных интерпретаций такого педикюра, которые выглядят просто фантастически и очень ярко.

Отлично смотрятся симметричная окантовка, изогнутая линя, декор в виде страз. Все это в полной мере соответствует модным тенденциям 2021 года.

Максимально простые варианты

Если хочется чего-то максимально простого, стоит выбирать педикюр, который выполнен в одном цвете.

Монохромный педикюр никогда не утратит своей актуальности и не устареет, хотя бы потому, что его можно выполнить самостоятельно.

Отлично смотрятся яркие и броские оттенки, которые напоминают о солнце и лете. Можно также комбинировать между собой несколько разных цветов.

Педикюр со стразами

Если в нейл-арте не хватает деталей, стоит добавить красивый декор. Самым популярным вариантом является педикюр со стразами.

Также еще одним хорошим вариантом декора являются всевозможные бусины и блестки.



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