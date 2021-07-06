Перед мытьем головы, а не после: используем кондиционер для волос с пользой

Бывает, что под влиянием эмоций или чужого мнения мы покупаем кондиционер для волос, после использования которого очень сильно разочаровываемся. По тем или иным причинам он может не дать нам того эффекта, который мы от него ждем. Если с вами такое случалось, вам определенно интересно, что делать с таким продуктом. Выкинуть в мусорную корзину? А может, дать ему второй шанс? Мы за последний вариант. Расскажем, как усилить действие кондиционера, который не подошел.

Итак, как усилить действие кондиционера?

Нанесите кондиционер на волосы перед мытьем

Это один из лучших способов усиления действия кондиционера, не требующий много времени. Добавьте несколько капель масла в состав. Это может быть кокосовое масло, масло арганы или амлы – все зависит от ваших предпочтений. Нанесите смесь на волосы. Дополнительно можно надеть шапочку и укутать голову тюрбаном из полотенца. Вы можете держать кондиционер с маслом на волосах до часа. По истечении времени смойте его теплой водой, а затем вымойте голову как обычно. В конце используйте его еще раз, но в небольшом количестве и только на кончики. Смойте примерно через 1-3 минуты.

Как еще больше усилить действие кондиционера для волос? Теплый воздух из фена можно направлять на волосы, завернутые в тюрбан. Тепло заставит кутикулы волос раскрыться, и продукт проникнет глубже.

Нанесите кондиционер во время мытья головы

Вымыв волосы шампунем, нанесите небольшое количество кондиционера по всей длине. Не забудьте тщательно отжать пряди перед этим. Нанесите кондиционер снизу от кончиков волос, затем постепенно двигайтесь вверх, мягко втирая его в волосы. После нанесения средства расческой аккуратно расчешите локоны. Таким образом продукт лучше проникнет внутрь. Смойте через 5-10 минут.

Кондиционер наносится на влажные пряди, он скользит по ним и не проникает глубоко в структуру волос.

Кондиционер наносится на волосы после мытья

Вы можете нанести немного больше кондиционера на волосы, чем при обычном мытье. Используйте средство только по длине, избегайте корней. Наденьте на голову полиэтиленовый пакет и оберните полотенцем. Высушите тюрбан от полотенца теплой струей воздуха. Наконец, смойте кондиционер теплой водой. Волосы после такой обработки станут гладкими и блестящими.

Кондиционер или маска для волос – что лучше предпочесть?

Когда кондиционеры для волос нам не подходят, стоит выбрать маску. Теоретически она обладает более интенсивным действием и глубже проникает в структуру волос. На практике оба продукта очень похожи друг на друга. Добавки, доступные в настоящее время на рынке, имеют богатую формулу и множество питательных ингредиентов. Они являются не только кондиционирующим средством, но и реально влияют на состояние волос.

Так что некоторые из этих косметических продуктов могут быть взаимозаменяемыми – как перед мытьем (кондиционеры, обогащенные маслом), так и после. Какие кондиционеры и маски лучше выбрать? Конечно, те, которые предназначены для нашего типа волос, только они принесут желаемый эффект. Каждый из них можно дополнительно усилить описанными в статье методами.