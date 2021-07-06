Лавров оценил отношения между Россией и Индонезией

Отношения РФ и Индонезии поступательно развиваются, фактически вышли на уровень стратегического партнерства, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Ракьят Мердека».

«Поступательно развиваются политический диалог, контакты в области безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Продвигается сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая ООН, асеаноцентричных объединений, а также «Группы двадцати», АТЭС, АСЕМ и многих других механизмов взаимодействия. Фактически наши связи вышли на уровень стратегического партнерства», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Как отметил министр, в ходе его встречи с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди стороны планируют обсудить весь спектр вопросов, касающихся двусторонней, международной и региональной повесток дня и подписать очередной план межмидовских консультаций, рассчитанный на период с 2021 по 2023 годы.

«В фокусе внимания будет наращивание торгово-экономической и инвестиционной кооперации, перспективы диверсификации структуры взаимной торговли, в том числе за счет увеличения доли высоких технологий. Среди приоритетных направлений совместного приложения усилий – энергетика, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура, авиа- и автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии, халяльная индустрия. Планируем рассмотреть пути упрочения связей в сфере образования, науки, культуры, а также по линии регионов двух стран», – подчеркнул глава МИД России.

Министр отметил, что с момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в 2020 году Москва и Джакарта отметили 70-летие установления дипломатических отношений.

Лавров также сообщил, что в ходе визита в Индонезию планирует затронуть вопросы противодействия пандемии нового коронавируса. «Россия готова к активному сотрудничеству с Индонезией и в этом направлении», – добавил дипломат.

Ранее Лавров отметил значительный потенциал кооперации РФ и стран АСЕАН.