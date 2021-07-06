 

Лавров оценил отношения между Россией и Индонезией

06.07.2021, 7:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отношения РФ и Индонезии поступательно развиваются, фактически вышли на уровень стратегического партнерства, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Ракьят Мердека».

«Поступательно развиваются политический диалог, контакты в области безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Продвигается сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая ООН, асеаноцентричных объединений, а также «Группы двадцати», АТЭС, АСЕМ и многих других механизмов взаимодействия. Фактически наши связи вышли на уровень стратегического партнерства», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Как отметил министр, в ходе его встречи с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди стороны планируют обсудить весь спектр вопросов, касающихся двусторонней, международной и региональной повесток дня и подписать очередной план межмидовских консультаций, рассчитанный на период с 2021 по 2023 годы.

«В фокусе внимания будет наращивание торгово-экономической и инвестиционной кооперации, перспективы диверсификации структуры взаимной торговли, в том числе за счет увеличения доли высоких технологий. Среди приоритетных направлений совместного приложения усилий – энергетика, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура, авиа- и автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии, халяльная индустрия. Планируем рассмотреть пути упрочения связей в сфере образования, науки, культуры, а также по линии регионов двух стран», – подчеркнул глава МИД России.

Министр отметил, что с момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в 2020 году Москва и Джакарта отметили 70-летие установления дипломатических отношений.

Лавров также сообщил, что в ходе визита в Индонезию планирует затронуть вопросы противодействия пандемии нового коронавируса. «Россия готова к активному сотрудничеству с Индонезией и в этом направлении», – добавил дипломат.

Ранее Лавров отметил значительный потенциал кооперации РФ и стран АСЕАН.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / В «Совхозе имени Ленина» раскритиковали Грудинина за выселение клуба пенсионеров

12.02 / НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию поставщику газа

06.02 / Видеоблог Зеленского, 12 млн вакцин для Украины и московская квартира гражданской жены Козака

29.07 / Пуск «Протона-М» отложен

07.03 / Вениславский допустил, что второе гражданство имеют миллионы украинцев

02.07 / “Владимир, хватит врать”. Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной

25.01 / «Чем жёстче, тем лучше» — СНВ-III заслужил новую жизнь

09.01 / При пожаре в госпитале в Индии погибли десять младенцев

20.08 / Раскрыты подробности о российской вакцине от коронавируса

17.02 / Le Figaro – французский эксперт увидел в курьерах сервисов доставки «слуг из XIX века»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика