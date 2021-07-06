Рубль на открытии торгов подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился, курс евро вырос на 6,25 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 73,46 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 87,22 рубля, передает ТАСС.

В понедельник утром рубль незначительно подешевел к доллару и немного укрепился к евро.