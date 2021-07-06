 

Рубль на открытии торгов подешевел к евро

06.07.2021, 7:10, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился, курс евро вырос на 6,25 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 73,46 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 87,22 рубля, передает ТАСС.

В понедельник утром рубль незначительно подешевел к доллару и немного укрепился к евро.



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