Захарова указала на критические потери Литвы от санкций против Белоруссии

Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчет пострадавших от антибелорусских санкций компаний, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что недавно Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, среди прочего были наложены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями.

«Чем санкции обернулись для самих европейцев, в частности литовцев? По оценкам начальника порта Клайпеды Латакаса, на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба. Подавляющая часть из которых – калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены. Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно. Политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: «власти Литвы пролоббировали «смертный приговор» Клайпедскому порту», – отметила Захарова.

Как отметила дипломат, «побочно жертвой станет АО «Литовские железные дороги», четверть грузовых перевозок которых обеспечивает Белоруссия. «За ним, как костяшки домино (последуют) смежные и подчиненные предприятия – это все говорят эксперты», – добавила официальный представитель МИД России.

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