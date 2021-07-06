 

В Тбилиси бросили взрывное устройство в офис ЛГБТ-организации

06.07.2021, 6:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Тбилиси противники марше ЛГБТ бросили в здание одной из неправительственных организаций взрывное устройство, информирует телекомпания Pirveli.

По данным СМИ, в здании находились члены разных НПО, которые принимали участие в организации отмененного «Марша достоинства» с участием представителей ЛГБТ-сообщества, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что «Марш достоинства» представителей ЛГБТ и их сторонников, намеченный в Тбилиси на 5 июля, отменен из соображений безопасности. 1 июля в Грузии уже началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Харьковская область установила рекорд по заболевшим COVID-19

17.06 / В Белом доме раскрыли договоренности с Россией о диппредставительствах

12.01 / Республиканцы в Конгрессе США подготовили резолюцию против Трампа

22.12 / В декабре международные резервы Украины выросли на $2 млрд – Данилишин

07.09 / В центре Минска неизвестными похищена Мария Колесникова

05.02 / Криклий: Мы должны двигаться в направлении разделения “Укрзалізниці” и перехода к государственно-частному партнерству

28.09 / В киевском метро под колесами поезда погиб человек

28.07 / Дегтярев прокомментировал сообщения об «избиении» сотрудника «Открытой России»

05.07 / Стали известны сроки завершения испытаний аппарата «Луна-25»

24.03 / В борьбе с пандемией злейший враг США — они сами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика