В Тбилиси бросили взрывное устройство в офис ЛГБТ-организации

В Тбилиси противники марше ЛГБТ бросили в здание одной из неправительственных организаций взрывное устройство, информирует телекомпания Pirveli.

По данным СМИ, в здании находились члены разных НПО, которые принимали участие в организации отмененного «Марша достоинства» с участием представителей ЛГБТ-сообщества, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что «Марш достоинства» представителей ЛГБТ и их сторонников, намеченный в Тбилиси на 5 июля, отменен из соображений безопасности. 1 июля в Грузии уже началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии.