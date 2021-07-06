В Раде предупредили об окончательном развале Украины

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что попытки героизации пособников нацистов в условиях внутреннего военного конфликта приведут к окончательному развалу Украины.

«Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

Кива добавил, что «именно эту задачу» выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными.

«Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», – заключил парламентарий.

К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашисткой Германии и генерал-майора Вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал «организацию Гелена», на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии.

Накануне в Раде предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений времен ВОВ Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Напомним, новое руководство Украины после захвата власти в 2014 году стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом США и Украина традиционно голосовали против.