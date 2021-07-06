Впервые с 2018 цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с 2018 года. Это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Речь идет о фьючерсе с поставкой в сентябре. На 20:15 мск баррель нефти Brent торгуется по цене 77,04 доллара — это на 1,19% выше, чем накануне при закрытии торгов.

ТАСС отмечает, что рост цены произошел на фоне сообщений об отмене встречи министров стран ОПЕК+ — она должна была пройти сегодня. Одновременно с этим в цене растут и другие марки. Так, WTI подорожала до 76,2 доллара за баррель — это рекорд с октября 2018 года.

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Ранее, 22 июня, цена Brent превысила 75 долларов (впервые с апреля 2019 года), а 18 мая она впервые с марта этого года преодолела отметку в 70 долларов.

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