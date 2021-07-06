 

Политик Корнеенко предложил Меркель не реагировать на Лукашенко: Моська лает на слона

06.07.2021, 5:46, Разное
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Недавние заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о раскрытии сети террористов, перехвате БПЛА со взрывчаткой, направленного из Литвы, и попытке убить лояльного к власти журналиста Григория Азаренка вызвали весьма неоднозначную реакцию в стране. Некоторые эксперты отметили, что Лукашенко распространяет фейки.

Так, попытка президента Белоруссии возложить ответственность на канцлера Германии Ангелу Меркель общественный и политический деятель Виктор Корнеенко связал с недостатком внимания. По его мнению, Лукашенко очень хочет, чтобы в Берлине отреагировали на его заявления. Об этом эксперт рассказал порталу UDF.BY.

По мнению политика, большинство белорусов не воспринимает всерьез слова главы республики. Он отметил, что такое отношение сложилось еще в далеком 1994 году после сообщения о покушении на Лукашенко в городе Лиозно. Мыслящие люди, уверен эксперт, не верят фейкам о терактах и покушениях.

Он также отметил, что оппозиционные протесты летом 2020 года режим Лукашенко выдавал за мероприятия, контролируемые извне, отказавшись считать это самостоятельным решением белорусского народа. При этом власти стремятся показать народу, что защищают его чуть ли не от всего мира, подчеркнул Корнеенко.

Эксперт напомнил, что президент обвинил гражданина Германии в руководстве чатом “террористов” и обещал предъявить претензии лично главе немецкого правительства. Корнеенко описал эту ситуацию цитатой из знаменитой басни Крылова: “Моська лает на слона”. Он отметил, что самым разумным шагом для Меркель будет не реагировать на Лукашенко, потому что он хочет вступить в перепалку с ней.



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