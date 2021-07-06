Каждое лето волосы превращаются в “солому”: что не так с вашим уходом, если такое случается

Только на улице появляется солнце — волосы сразу теряют свою былую красоту, а когда начинается жара, и вовсе превращаются в “солому”. В чем причина и как быть?

Скажем сразу: вся проблема — в уходе, причем не только за волосами, но и за организмом в целом. Рассказываем, чего именно недостает вашим волосам в жару.

Откуда вы берете влагу?

Ежедневно организм человека нуждается в поступлении достаточного количества воды. С наступлением жары его потребность в жидкости значительно возрастает. Если необходимых запасов влаги нет, наступает обезвоживание. Такое состояние быстро отражается и на волосах.

Когда волосяным клеткам перестает хватать жидкости, они начинают ломаться, утрачивая свою эластичность. Так что больше воды, и будет вам счастье. Но помните, что дело не только в ней.

О средствах для мытья

Огромное значение имеет состав средства для мытья волос. И поверьте, компоненты намного важнее цены.

Запомните главное правило: средство для мытья волос нужно выбирать, исходя из ключевой проблемы, а не по сезону, как думают многие. Не нужно брать на лето шампунь с SPF, лучше возьмите хорошее питающее средство, которое качественно наполнит ваши волосы. А вместо средства с SPF лучше вспомните про панаму, шляпу или любой другой головной убор, который действительно спасет ваши волосы от воздействия прямых солнечных лучей.

Практика показывает, что порой женщины сами превращают свои волосы в “солому”, подбирая средство, снижающее уровень жирности, для нормальных волос. От применения такого пряди становятся сухими и с трудом поддаются любой укладке.

Какие средства включить в уход

Сразу скажем: масла (особенно синтетические) не помогут. Они лишь создают невидимую пленку вокруг каждого волоска, из-за которой тот вообще лишается возможности хоть как-то питаться извне. Это плохо сказывается на состоянии прически.

В летний период обязательно нужно включить в уход за волосами маски и питающие ополаскиватели. Кстати, маску можно брать с SPF (в отличие от шампуня, где эти буквы — просто бесполезная надпись).

Не перегружайте волосы — этих двух средств будет достаточно. Они помогут и удержать водный баланс в норме, и кое-как разгладить пряди, восстановив природную структуру волос.

Каких витаминов не хватает, если волосы как солома

Чрезмерная сухость волос — это следствие не только плохого ухода и отсутствия влаги, но еще и недостатка витаминов.

Заметили за собой такую проблему — обратите внимание на запасы витаминов А, Е и F. Рассказываем о значении этих витаминов в жизни волос в отдельности.

Если не хватает витамина Е, волосы начинают медленно расти. Они утрачивают природный блеск и становятся сухими, ломкими. Этот витамин способствует питанию волос, обеспечивает их мягкость. Чтобы восполнить запас витамина Е, ищите его в маслах — оливковом, льняном, кунжутном или подсолнечном. Также Е содержится в печени, яичных желтках, гречке и овсянке.

При нехватке витамина А происходит чрезмерное образование секущихся кончиков. Все дело в том, что именно он принимает участие в синтезе белка, из которого состоят волосы и другие ткани. Тот же витамин А обеспечивает подпитку волос коллагеном и эластином, защищающими их от негативного воздействия окружающей среды. Искать А нужно в яйцах, твороге, свежих фруктах и ягодах, печени, петрушке и укропе. Но учтите, что его избыток способен привести к неприятному последствию — выпадению волос.

Витамин F помогает организму усваивать остальные полезные вещества, поступающие в него извне. Не хватает F — кожа головы покрывается перхотью, а волосы начинают выпадать. Заметив нехватку витамина, искать его надо в маслах (особенно в подсолнечном и льняном), миндале, грецких орехах, а также в морепродуктах.

Как видите, для поддержания здоровья волос нужно не только выбирать правильный шампунь и кондиционер, но еще и питаться прилично.