Выглядят стильно и не выбиваются из общепринятого дресс-кода: образы, в которых можно спокойно пойти на работу

Большинство из нас по утрам собираются в спешке, чтобы успеть на учебу или работу. Именно поэтому нет никакого желания тратить свое драгоценное время на выбор наиболее подходящего наряда. Хочется, чтобы весь процесс сборов на работу был максимально простым и быстрым.

Чтобы не задумываться каждый раз над тем, что надеть, и не переодеваться по несколько раз, нужно составить офисный гардероб. Есть несколько достаточно хороших вариантов нарядов, которые будут оставаться актуальными всегда, так как офисная мода практически не меняется. Вот несколько интересных вариантов, которые стоит почерпнуть для себя.

Платье с кардиганом (главное фото)

Сочетание белого платья-футляра и светло-коричневого кардигана станет идеальным выбором для стильного женского офисного гардероба. Дополнить образ помогут правильно подобранные аксессуары, а также пара стильных замшевых туфель с леопардовым принтом. В итоге получится достаточно интересный, но при этом простой и непринужденный стиль.

Джинсы и кардиган

Если офисный дресс-код не слишком строгий, то отличным вариантом будет сочетание простых темно-синих джинсов скинни, а также ярко-розового кардигана.

Это идеальный образ, который подойдет не только для создания офисного стиля, но и для повседневной носки. Дополнить наряд можно при помощи красивых темно-коричневых туфель-лодочек.

Рубашка с юбкой

Сочетание красивой классической голубой рубашки в вертикальную полосочку и бело-синей юбки-карандаша с принтом станет отличным вариантом для создания изысканного и стильного образа.

Чтобы подчеркнуть область талии, нужно надеть красивый широкий ремень. Обувь может быть как на каблуках, так и на плоском ходу.

Черный комбинезон и бежевый пиджак

Это отличный вариант для создания гармоничного и эффектного образа. Комбинезон с удлиненным пиджаком не только подойдет в качестве офисного варианта, но и станет отличным решением для вечеринки или повседневной носки.

Выбирая для себя обувь, нужно помнить о том, что черные замшевые туфли помогут добавить образу нотку эффектности.

Платье и кардиган

Серое платье-футляр в шотландскую клетку и темно-красный кардиган являются очень хорошим вариантом для создания повседневного и классического образа.

Дополнением к такому стильному наряду станут строгие и лаконичные бежевые кожаные туфли.

Юбка и кардиган

Сочетание строгой и лаконичной красной юбки-карандаша с бело-черным кардиганом поможет создать красивый, современный и стильный образ. С таким нарядом гармонично и эффектно смотрятся темно-зеленые кожаные туфли.

Свитер и брюки

Свободный и простой белый вязаный свитер очень красиво смотрится вместе с широкими черными брюками. Завершить этот образ можно при помощи пары бежевых кожаных туфель.

Платье с рубашкой

Красивое темно-синее платье-футляр просто идеально сочетается с классической рубашкой.

Это отличный вариант для создания стильного делового образа. Такой наряд эффектно смотрится вместе с парой светло-коричневых классических кожаных туфель с леопардовым принтом.