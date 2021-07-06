 

Россия указала Кубе на связь ситуации с туристами и спроса на путевки

06.07.2021, 5:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Резонанс от новостей про изоляцию туристов из РФ на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну, сообщил посол в Гаване Андрей Гуськов.

«Резонанс от ситуации с изолированными туристами не способствует продвижению путешествий на Кубу из нашей страны. Именно поэтому мы сейчас ведем упорную работу вместе с нашими кубинскими партнерами по решению этой ситуации. Это крайне важно и потому, что каждую неделю Куба принимает 12 рейсов из РФ с большим числом пассажиров», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Мы работаем над тем, чтобы проверка положительных результатов тестов не прекращалась, поскольку очень важно исключить или максимально сократить вероятность ошибок, – отметил дипломат. – Завтра представители Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Кубы проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят практики систем национального контроля [заболеваемости ковидом] с целью углубить сотрудничество и понять как можно исправить недочеты. Мы благодарны властями Кубы за содействие и надеемся что в ближайшее время все нестыковки будут устранены».

По данным российской дипмиссии в карибской республике, из находящихся на настоящий момент в изоляции 149 туристов из РФ положительный результат повторного теста на ковид получили 52. «Я надеюсь, что остальные 97 человек негативных могут выйти из изоляции, поскольку нет причин продолжать ее», – добавил Гуськов.

Ранее повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. В понедельник утром более 150 туристов из РФ после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД РФ заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.03 / В округе, где баллотируются Вирастюк и Кошулинский, остановили подсчет голосов

02.02 / Ростех решил создать ракетный комплекс «Гермес 2.0»

22.08 / БЕЛТА – Лукашенко назвал протесты заварушкой и обвинил во всём США

04.03 / США решили укрепить сотрудничество с Арменией

21.01 / Меркель – инаугурация Байдена и Харрис — торжество демократии

17.06 / 16 июня на Донбассе боевики девять раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

14.09 / Главнокомандующий ВСУ Хомчак выздоровел от COVID-19

07.02 / В США мужчина проник на авиабазу, где находится президентский борт

14.10 / Guardian – приехал в Перу с мечтой — руины Мачу-Пикчу открыли ради одного японского туриста

21.06 / Военный корабль «припарковался» на пляже под Петербургом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика