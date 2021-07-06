Лавров отметил значительный потенциал кооперации РФ и стран АСЕАН

Товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2021 году вырос после вызванного пандемией спада, однако потенциал экономической кооперации раскрыт далеко не полностью, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Ракьят Мердека».

«К сожалению, потенциал экономической кооперации раскрыт далеко не полностью. Здесь есть резервы и весьма значительные. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на показатели нашего товарооборота с «десяткой». Однако в 2021 году вновь наметилась тенденция к его росту», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Как указал министр, РФ исходит из того, что дополнительную динамику к росту придаст наращивание взаимодействия АСЕАН с ЕАЭС. «Уже два асеановских государства – Вьетнам и Сингапур – подписали соглашения с ЕАЭС о свободной торговле. Соответствующую работу начала и Индонезия», – обратил внимание Лавров.

Он также добавил, что АСЕАН является одним из приоритетных направлений в политике РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Последовательно исходим из того, что ассоциация остается ядром региональных интеграционных процессов, сформировала здесь сбалансированную и транспарентную систему межгосударственных отношений, базирующуюся на общепризнанных нормах международного права и взаимном учете законных интересов всех государств», – указал глава МИД России.

Напомним, в конце июня состоялись консультации РФ и стран АСЕАН по безопасности.

Отметим, в мае президент РФ Владимир Путин предложил расширить сотрудничество ЕАЭС по свободной торговле.