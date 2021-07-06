 

Минздрав допустил лечение беременных «Ковид-глобулином»

06.07.2021, 5:22, Новости дня
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Министерство здравоохранения РФ включили «Ковид-глобулин» в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавирусной инфекции беременных и недавно родивших женщин – он противопоказан во время беременности, но его назначение этой категории допускается по жизненным показаниям.

Ведомство опубликовало методические рекомендации по медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и новорожденным при COVID-19. В пункте «Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19» указан «Ковид-глобулин», передает РИА «Новости».

Уточняется, что он представляет собой высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, обладающий активностью антител к SARS-CoV-2. «Ковид-глобулин» зарегистрирован по процедуре учета препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Данный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях, поэтому его назначение этой категории пациентов попадает под категорию off-label и возможно только по жизненным показаниям», – говорится в тексте.

Отмечается, что «при оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии назначаются лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП. Это фиксируется в медицинских документах пациента и заверяется подписью медицинского работника и заведующего отделением (ответственного дежурного врача или другого уполномоченного лица)».

Также названы противопоказания к использованию «Ковид-глобулина» для беременных, рожениц и родильниц: повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека, аутоиммунные заболевания, кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

«Ковид-глобулин» – первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19. Он создан на основе донорской плазмы, в пепарате содержатся нейтрализующие коронавирус антитела. Предполагается, что после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний «Ковид-глобулин» станут использовать для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Ранее министерство здравоохранения РФ не разрешило прививать от коронавируса беременных и кормящих женщин. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. Вместе с этим кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V».



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