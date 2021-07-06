Разборки в Физрастворе. Специальный выпуск

Беседа о «новой этике» между участниками Физраствора и журналисткой, феминисткой, блогеркой Анастасией Красильниковой.

Художники фабрики изображений и творчества Физраствор организовали встречу, которая помогла бы им разобраться в проблемах, названных сегодня «новой этикой». Что в XXI веке составляет тайную и явную проблемы мужчин и женщин, что считается допустимым, что запретным в их отношениях и какова во всем этом роль феминизма. На фабрике эти вопросы были обсуждены с известной блогеркой и феминисткой Анастасией Красильниковой.

Запись и зарисовки диалогов с этой встречи предлагаются вашему вниманию.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

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