Суд арестовал экс-чиновника Минобороны по делу о поставках ВСУ некачественной техники. Павловскому меру пресечения не избрали

По решению суда, экс-чиновника взяли на два месяца под стражу с возможностью внести около 475 млн грн залога. ZN.UA уточнило, что речь идет об Андрее Араптанове.

Второму фигуранту дела – бывшему замминистра обороны Украины Игорю Павловскому – суд не успел избрать меру пресечения. Заседание перенесли, а ходатайство об отводе судьи не удовлетворили. Дело в дальнейшем будет вести судья Алексей Соколов, сообщил “5 канал”.

В деле также фигурирует глава правления завода “Кузница на Рыбальском” Валерий Шандра и еще один бывший начальник департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники. Четырем фигурантам дела следователи ГБР объявили о подозрении 2 июля.

Фигурантов дела подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016–2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины, отметили в ГБР.

Контекст:

По версии правоохранителей, бывший глава правления завода “Кузница на Рыбальском” подал идею Павловскому заключить госконтракт по строительству катеров именно с его предприятием. Военно-морские силы Украины нуждались в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта “Кентавр” для доставки подразделений морской пехоты. Чиновник поручил своим подчиненным в одном из департаментов Минобороны заключить контракт по строительству катеров с указанным заводом, сообщили в ГБР.

В ходе следствия следователи ГБР выявили другой факт превышения служебных полномочий Павловским и одним из директоров подчиненного ему департамента. Они закупили для нужд ВСУ санитарные автомобили производства компании “Богдан Моторс”, которые не соответствуют установленным требованиям. Этот же эпизод фигурирует в деле бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которое уже передано в суд.

Исходя из фабулы дела Гладковского, Павловский и Араптанов в 2017 году организовали в рамках государственного оборонного заказа закупку грузовиков повышенной проходимости МАЗ-6317 (“Богдан-6317”) у компании “Богдан Моторс”, принадлежавшей секретарю СНБО. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что закупленные машины не соответствовали требованиям, согласно которым не менее 60% деталей должны производиться в Украине. Корпорация при получении заказа обязалась довести локализацию до 60% в течение трех лет, но не сделала этого. Расходы за локализацию легли на госбюджет.

Кроме того, договор между Минобороны и компанией-производителем предусматривал фиксированную цену товаров. Однако вопреки этому условию, цена за грузовики была увеличена, и соответствующий департамент Минобороны, а также замминистра все равно согласовали закупку. В итоге государству был нанесены убытки на 17,44 млн грн.

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