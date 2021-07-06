Мнение: Мобилизация в Таджикистане

В свете происходящего в Афганистане, где Талибан взял под контроль уже более 70% афгано-таджикской границы, в Таджикистане объявили мобилизацию.

Планируется призвать до 20 000 человек, которых бросят на усиление на границы с Афганистаном. По понятным причинам, верить на слово Талибану, что он никуда не собирается, никто не будет – с такими деятелями лучше перебдеть, чем недобдеть.

Сам Талибан заявил, что его войска захватили северные районы страны в силу развала и деградации правительственных войск и что он сомневается, что правительство когда-либо сможет восстановить контроль над этими территориями. Как показали военные и пограничники бежавшие на территорию Таджикистана, часть местных ополченцев и местных жителей перешли на сторону Талибана, что собственно и вынудило военных оставшихся лояльным правительству в Кабуле отступить на территорию соседней страны без каких-либо серьезных боев. Фактически, речь идет о том, что схлопывается тыл.

В правительстве заявляют, что не ожидали такого мощного наступления Талибана и того факта, что многие районы сдавались Талибану без боя, но заверили, что армия готовит контрнаступление на севере и что она не допустит потери полуокруженного Файзабада, откуда уже бежала гражданская администрация.

Следовательно, ожидаемая "новая нормальность", когда Талибан граничит с Таджикистаном (как уже было в конце 90х) уже сформировалась. Что соответственно актуализирует целый список потенциальных угроз для Средней Азии в целом и Таджикистана в частности.

Поэтому разумные меры безопасности будет предпринимать как Таджикистан, так и у Узбекистан с Туркменией.

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