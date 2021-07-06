 

«Готовь сани летом»: стилисты назвали 5 модных летних трендов, которые будут популярны и осенью

06.07.2021, 4:34, Разное
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Осень не за горами, а это значит, пришло время узнать подробнее о модных осенних тендециях, чтобы успеть подготовиться к сезону. Оказывается, многие летние тренды прекрасно впишутся в осенний гардероб.

В новых коллекциях модных мировых дизайнеров преобладает одежда естественных тонов, которые встречаются в природе. Это красновато-коричневые кюлоты из кожи, уютные трикотажные вещи вишнево-красного цвета, платья нежного мятно-зеленого оттенка. Все они этим летом великолепно вписываются в стиль кантри. Останутся они и осенью, вплоть до наступления холодов.

А теперь подробнее о пяти трендах этого лета, которые никуда не исчезнут предстоящей осенью.

Вещи насыщенного зеленого цвета

Модный этим летом ярко-зеленый цвет никуда не денется.

Он по-прежнему будет в моде, и на него можно смело делать ставку, выбирая наряды.

Рукава большого объема

В поисках платья для осеннего гардероба можно обратить внимание на модели с пышными рукавами-буфами и фонариками.

Этой осенью объемные рукава из летних моделей перекочуют на тренчи и свитера.

Широкие брюки из кожи

Широкие кожаные штаны отлично подходят к базовым футболкам и свитерам. Надо сказать, черный цвет несколько поднадоел, поэтому стоит присмотреться к ярким оттенкам, таким как коричнево-красный.

«Бабушкин» свитер

Легкий вязаный свитер всегда выручит в прохладные летние вечера, а осенью в нем будет уютно и тепло в офисе.

Самыми модными будут свитеры нежных оттенков в стиле 1960-х и 1970-х годов, связанные из мягкой шерсти, которые отлично сочетаются с джинсами или узкими кожаными брюками.

Воланы и рюши

Трогательный и милый тренд этого лета будет актуален и осенью 2021 года.

Это платья с воланами, воротники-стойки с рюшами, многочисленные оборки на рукавах. Особенно этот тренд, добавляющий нежности и мягкости образу, порадует любительниц женственных луков.



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