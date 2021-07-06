Освежат внешность и преобразят образ: советы по созданию летних комплектов для дам за 45 (стильные сочетания и примеры луков)

С возрастом женщины хотят выглядеть красивее и элегантнее, поэтому стилисты предлагают подборку интересных вариантов, которые помогут освежить образ. Простые сочетания в одежде подчеркнут внешность и сделают красивые акценты на выбранном стиле.

Красивые идеи

Выглядеть стильно и модно помогут классические вещи. Их легко комбинировать и создавать оригинальные дуэты. Классика всегда выглядит актуально и подчеркивает красоту фигуры.

Такие варианты сочетаний делают женщину уверенной в себе, в своем комфорте и привлекательности. Приглушенные оттенки, спокойные сочетания без ярких неоновых акцентов помогут создать эффектный образ на каждый день.

Стилисты уверены: чтобы женщина чувствовала себя хорошо в наряде, она должна подбирать его, исходя из личных ощущений и желаний. Не нужно постоянно гнаться за модными новинками и покупать дорогие вещи, можно даже из простых комбинаций сделать эффектный лук.

Отдавать предпочтение лучше светлым мягким оттенкам, визуально такие комбинации освежают образ и делают его моложе.

Модели одежды будут выглядеть стильными, если они из натуральной ткани. Такой материал естественно смотрится и не создает неприятных ощущений. На лето вещи из хлопка и льна будут правильным выбором для женского гардероба.

Стильный лук

Джинсы являются атрибутом любого стиля и красиво подчеркивают фигуру. Возрастным красоткам лучше покупать модели, которые будут красиво обтягивать талию, но при этом в бедрах будут немного свободными, чтобы не сковывать движений.

Если джинсы немного широки, то можно дополнить образ ремнем.

В этом сезоне актуальны модели с высокой посадкой и прямым кроем. Они идеально сочетаются с разноцветными рубашками, мягкими топами или футболками.

В этом сезоне в тренде комфортность, поэтому практичные джинсы идеально подходят для воплощения такой задачи. С длинными кардиганами обтягивающие модели будут выглядеть эффектно и стильно.

Это же правило касается и других типов брюк. Стилисты советуют обращать внимание на свободные модели, которые не будут сковывать движений.

Акценты и дополнения

Юбки и платья лучше подбирать с длиной по колена или немного ниже. Можно отдавать предпочтение слегка расклешенным вариантам, которые эффектно подчеркнут талию и сделают на ней красивый акцент.

Если хочется поиграть в классику, то можно сочетать черный цвет с контрастными светлыми оттенками, тогда получится эффектный и стильный наряд. Коричневая гамма также неплохо смотрится в таком дуэте и помогает сделать фигуру стройнее.

Яркие акценты помогут сделать образ оригинальным, поэтому не нужно отказывать себе в такой радости и сочетать этим летом насыщенные оттенки с нейтральной базой.

Красный, голубой, оттенки желтого отлично подойдут в дуэте со светлыми или темными тонами. При сочетании можно добавить переходные оттенки, чтобы выглядеть оригинальнее.

Уверенным в себе, деловым женщинам отлично подойдут классические варианты с разбавленными летними нотками. Свободные длинные платья светлых ярких цветов, эффектные туфли помогут создать красивый и стильный лук и быть в моде этим летом.