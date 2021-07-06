В больницах Москвы организовали пункты вакцинации от коронавируса для медиков и персонала

В стационарах Москвы создали кабинеты вакцинации от коронавируса для сотрудников, первый из них начал работу в больнице в Коммунарке, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

«То, о чем говорили главврачи, – свершилось. Нас поддержал департамент здравоохранения правительства Москвы, и в стационарах организованы кабинеты вакцинации от COVID-19 для сотрудников. Начиная с 1 июля этот процесс реализован и в ГКБ № 40. Забота не только о больных, но и о сотрудниках, и создание условий для медиков, работающих в условиях сверхнагрузок, может быть реализована и в других субъектах страны. Опыт столицы – для врачей России», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что самый большой в РФ прививочный пункт от коронавируса открывается на площадке Гостиного двора в Москве, его мощность – до 6 тыс. человек в сутки.