 

В больницах Москвы организовали пункты вакцинации от коронавируса для медиков и персонала

06.07.2021, 4:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В стационарах Москвы создали кабинеты вакцинации от коронавируса для сотрудников, первый из них начал работу в больнице в Коммунарке, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

«То, о чем говорили главврачи, – свершилось. Нас поддержал департамент здравоохранения правительства Москвы, и в стационарах организованы кабинеты вакцинации от COVID-19 для сотрудников. Начиная с 1 июля этот процесс реализован и в ГКБ № 40. Забота не только о больных, но и о сотрудниках, и создание условий для медиков, работающих в условиях сверхнагрузок, может быть реализована и в других субъектах страны. Опыт столицы – для врачей России», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что самый большой в РФ прививочный пункт от коронавируса открывается на площадке Гостиного двора в Москве, его мощность – до 6 тыс. человек в сутки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / Маск вновь возглавил список богатейших людей мира

25.08 / Среди подорвавшихся на взрывчатке на Донбассе военных – командир батальона морской пехоты

20.03 / СНБО хочет лишить “Зеонбуд” монополии на рынке

01.11 / Под Краснодаром машина въехала в толпу, погибли пятеро

04.04 / “Свобода” не признает победу Вирастюка на довыборах в Раду – Тягнибок

08.08 / Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией

26.06 / Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции

10.12 / Вопрос дня: Как меняются правила разведения огня на дачных участках?

19.12 / Пожар произошел в здании Мосгоргеотреста

16.08 / Киев заявил о дефиците доверия Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика