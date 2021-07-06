 

В Киево-Печерской лавре заявили об аварийной ситуации в Ближних пещерах

06.07.2021, 4:28, Новости дня
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Киево-Печерская лавра попросила власти Украины помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер, которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ в лабиринтах Ближних пещер. 

«В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам», – говорится в сообщении центра информации УПЦ в Facebook.

Отмечается, что в последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов и если не принять срочных мер, то существует угроза разрушения лабиринтов пещер.

В письме настоятеля лавры указано, что вследствие природных и техногенных факторов гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными, что очень скоро может привести к дальнейшему развитию опасных и негативных гидрологических процессов. 

«По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба», – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле у всех священнослужителей в Киево-Печерской лавре выявили коронавирус. Лавру еще 5 апреля закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса. 12 апреля был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.



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