В Киево-Печерской лавре заявили об аварийной ситуации в Ближних пещерах

Киево-Печерская лавра попросила власти Украины помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер, которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ в лабиринтах Ближних пещер.

«В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам», – говорится в сообщении центра информации УПЦ в Facebook.

Отмечается, что в последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов и если не принять срочных мер, то существует угроза разрушения лабиринтов пещер.

В письме настоятеля лавры указано, что вследствие природных и техногенных факторов гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными, что очень скоро может привести к дальнейшему развитию опасных и негативных гидрологических процессов.

«По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба», – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле у всех священнослужителей в Киево-Печерской лавре выявили коронавирус. Лавру еще 5 апреля закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса. 12 апреля был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.